"Душил моего сына": отец-военный рассказал о нападении на 8-летнего ребенка в Чернигове
Источник:Суспильное. Чернигов
На днях в Чернигове неизвестный напал на 8-летнего мальчика, который находился на детской площадке. После того как видео жестокости попало в сеть, правоохранители начали расследование.
Отец избитого ребенка – военный. Журналистам он рассказал, как узнал, что произошло с сыном.
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Шея – в синяках, рот – в крови
В тот день, а именно 18 июня, мужчина находился на работе, когда позвонила его дочь и попросила поскорее ехать домой, потому что 8-летнего Артема кто-то душил. На месте инцидента уже находилась полиция, а злоумышленника, который напал на мальчика не было. "Эмоции зашкаливали ... У меня было желание его (нападавшего – 24 Канал) убить", – поделился переживаниями отец.
По словам господина Александра, у его сына обнаружили синяки на шее и кровь у рта.
8-летний Артем имеет расстройство дефицита внимания и гиперактивность. Мальчик учится в инклюзивном классе.
Отец рассказывает, что его сын тяжело переживал начало полномасштабного вторжения. Понадобился год, чтобы он пришел в себя.
"И из-за этого подонка, что вчера произошло, ребенок ночью снова начал вставать и кричать. Целый год работы психологов, воспитателей и учителей сейчас под угрозой", – пожаловался мужчина.
Сейчас личность нападавшего еще не установили. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту умышленного телесного повреждения.