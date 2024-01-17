Остается открытым вопрос, какими средствами удалось ликвидировать российский ДРЛВ А-50, а также повредить самолет Ил-22. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что для выполнения этой задачи украинские силы могли использовать определенные средства и оружие.

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Была серьезная подготовка

Он подчеркнул, что самолеты сбивают ракетами, вопрос состоит в том, кто и как их запускает.

Это те ракеты, которые могут выполнить боевую задачу, исходя из дальности обнаружения и уничтожения,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Основываясь на этих данных, можно предположить, что ракету мог выпустить:

ЗРК Patriot;

ЗРК SAMP/T, имеющий несколько блоков ракет дальностью до 300 километров;

старый советский комплекс С-200, ракеты которого могут поражать на расстоянии 250 километров. Это не менее 3 ракеты наземного старта;

истребитель F-16, который мог использовать ракеты AIM-120D дальностью 180 километров или другой самолет НАТО, способный нести эту ракету.

Кстати говоря. Основное предназначение А-50 – выявлять и сопровождать воздушные и надводные цели. Кроме того, он может выполнять функцию командного пункта, использоваться для управления истребителями и ударной авиацией при наведении на конкретные цели.

"По крайней мере четыре из заявленных ракет в информационном потоке имели возможность уничтожить эти борта", – отметил военный эксперт.

Также использовались механизмы радиоэлектронной борьбы, постановка помех, ложных целей – целый комплекс мер, направленных на ликвидацию именно этих бортов.

"Этому предшествовала достаточно серьезная подготовка, которая привела к положительному результату", – отметил Роман Свитан.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

Что известно о ликвидации российского А-50