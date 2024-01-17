Остается открытым вопрос, какими средствами удалось ликвидировать российский ДРЛВ А-50, а также повредить самолет Ил-22. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что для выполнения этой задачи украинские силы могли использовать определенные средства и оружие.
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Была серьезная подготовка
Он подчеркнул, что самолеты сбивают ракетами, вопрос состоит в том, кто и как их запускает.
Это те ракеты, которые могут выполнить боевую задачу, исходя из дальности обнаружения и уничтожения,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Основываясь на этих данных, можно предположить, что ракету мог выпустить:
- ЗРК Patriot;
- ЗРК SAMP/T, имеющий несколько блоков ракет дальностью до 300 километров;
- старый советский комплекс С-200, ракеты которого могут поражать на расстоянии 250 километров. Это не менее 3 ракеты наземного старта;
- истребитель F-16, который мог использовать ракеты AIM-120D дальностью 180 километров или другой самолет НАТО, способный нести эту ракету.
"По крайней мере четыре из заявленных ракет в информационном потоке имели возможность уничтожить эти борта", – отметил военный эксперт.
Также использовались механизмы радиоэлектронной борьбы, постановка помех, ложных целей – целый комплекс мер, направленных на ликвидацию именно этих бортов.
"Этому предшествовала достаточно серьезная подготовка, которая привела к положительному результату", – отметил Роман Свитан.
Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала
Что известно о ликвидации российского А-50
- Над Азовским морем вечером 16 января Россия потеряла ДРЛВ А-50. Также потерпел поражение самолет Ил-22, который экипажу удалось поврежденным дотащить до Анапы.
- Вскоре в российских пабликах появилось фото пораженного Ил-22. Официально Россия до сих пор не признала ликвидацию А-50. Даже спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эту утрату.
- Главнокомандующий Валерий Залужный подтвердил, что самолеты уничтожены. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что известие о ликвидации А-50 получило огласку по всему миру, а украинские силы продемонстрировали, что "умело применяют вооружение" и способны проводить операции по уничтожению врага "там, где он этого не ожидает".
- В то же время начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает эту операцию Украины мощной пощечиной" врагу. По ее мнению, для россиян потеря А-50 "более значима, чем потеря техники".