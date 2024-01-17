Залишається відкритим питання, якими саме засобами вдалося ліквідувати російський ДРЛВ А-50, а також пошкодити літак Іл-22. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що для виконання цього завдання українські сили могли використовувати певні засоби та зброю.
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Була серйозна підготовка
Він наголосив, що літаки збивають ракетами, питання полягає в тому, хто та як їх запускає.
Це ті ракети, які можуть виконати бойове завдання виходячи з дальності виявлення та знищення,
– підкреслив льотчик-інструктор.
Базуючись на цих даних можна припустити, що ракету міг випустити:
- ЗРК Patriot;
- ЗРК SAMP/T, який має декілька блоків ракет дальністю до 300 кілометрів;
- старий радянський комплекс С-200, ракети з якого можуть вражати на відстані 250 кілометрів. Це щонайменше 3 ракети наземного старту;
- винищувач F-16, який міг використати ракети AIM-120D дальністю 180 кілометрів або інший літак НАТО, який здатний нести цю ракету.
"Принаймні чотири з заявлених ракет в інформаційному потоці, мали можливість знищити ці борти", – зауважив військовий експерт.
Також використовувалися механізми радіоелектронної боротьби, постановка перешкод, хибних цілей – цілий комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію саме цих бортів.
"Цьому передувала доволі серйозна підготовка, яка призвела до позитивного результату", – відзначив Роман Світан.
Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу
Що відомо про збиття російського А-50
- Над Азовським морем ввечері 16 січня Росія втратила ДРЛВ А-50. Також зазнав ураження літак Іл-22, який екіпажу вдалося пошкодженим дотягнути до Анапи.
- Невдовзі в російських пабліках з'явилось фото ураженого Іл-22. Офіційно Росія досі не визнала ліквідацію А-50. Навіть спікер Кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати цю втрату.
- Головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив, що літаки знищенні. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що звістка про ліквідацію А-50 отримала розголос по усьому світу, а українські сили продемонстрували, що "уміло застосовують озброєння" та здатні проводити операції зі знищення ворога "там, де він цього не чекає".
- Водночас начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає цю операцію України "потужним ляпасом" ворогу. На її думку, для росіян втрата А-50 "більш вагома, ніж втрата техніки".