Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов під час розмови в ефірі 24 Каналу, заінтригувавши, чим саме Україна могла знищити А-50 та пошкодити Іл-22. Також він прокоментував накопичення Росією певних типів ракет.

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Деталі знищення російських літаків

Хочеться у вас розпитати більше деталей знищення російських літаків. Офіційно про це вже повідомили в наших Збройних Силах. Можливо, у вас є якась нова інформація?

Я хочу тільки підтвердити, що нема чого робити терористам в нашому небі. Наше небо буде захищено. Якщо там будуть з'являтися ті люди, яких ми сюди не запрошували, їх обов'язково наші Збройні Сили будуть просто знищувати. І те, що сьогодні відбулося, це непересічна подія. Я можу сказати, що це після "Москви" (потоплення російського крейсера – 24 Канал) – друге за значенням враження таких дуже фундаментальних речей для Росії.

Повірте, "на болотах" зараз "вой" стоїть страшенний, тому що вони навіть уявити собі не могли, що ми маємо спроможності робити такі речі.

Є попередня інформація, що на борту перебував один із генералів Російської Федерації, але вона потребує уточнення. Якщо так буде, то вони базувалися саме на тому аеродромі, з якого періодично вилітають ці бомбардувальники, які нищать наших дітей та інфраструктуру. Однак наголошу ще раз, що треба мати уточнення цієї інформації.

Ви кажете, що росіяни навіть уявити не могли, що у нас є спроможності на такі операції. Виникає питання, а чим могли ми знищити та пошкодити судна?

Я можу лише сказати – тим, чим треба. Ви бачите, що маємо спроможності. Я не можу зараз наголошувати, якими засобами ураження це було зроблено. Однак моя ранкова розмова з генералом Лисюком не можу сказати, що вразила чи здивувала мене, але було дуже приємно.

Операція готувалася в абсолютно закритому режимі, вона виявилась вдалою.

Деякі експерти вже так обережно припускають, що це могла бути "справа рук" F-16.

Я думаю, що ні. Це точно не F-16. З F-16 ще треба нам трохи почекати. Ви знаєте, що процес зараз триває, він непростий, складна техніка. Наші військові роблять все можливе та неможливе для того, щоб якомога швидше опанувати цю техніку. Я можу сказати, що успіхи є і вони дуже-дуже потужні.

Треба підготувати ще додаткову інфраструктуру та технічний склад. Всіма цими питаннями зараз займаємося. F-16 обов'язково буде в нашому небі, обов'язково буде нас захищати. Однак тоді вже їм взагалі не буде тут куди рухатися, тому що це вже іншого рівня зброя. Вона точно не дасть панувати росіянам в небі.

Важливо! У Міноборони заявляли, що Україна вже готує аеродроми для винищувачів F-16. Українські льотчики та інженери навчаються на F-16 з серпня 2023 року.

Якби у нас було закрите небо раніше, то точно б здобутки нашого контрнаступу були б зовсім-зовсім інші.

Як триває процес отримання F-16

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що немає сенсу квапитися із передачею самих F-16 поки не підготовлена необхідна інфраструктура та кваліфікований персонал. Чи можете ви трохи детальніше розповісти, як просувається цей процес?

В цьому процесі, окрім американської сторони, бере участь ще певна кількість країн-членів НАТО. Я хочу сказати, що підготовка триває за тим графіком та планом, який має наша сторона. Станом на сьогодні ніяких форс-мажорів там немає, але це складний процес.

Ще раз наголошую, ми маємо бути готові щодо того, що стосується нашої інфраструктури та технічного складу. Непроста техніка, але ще раз наголошую, вона обов'язково буде в нашому небі. Ми обов'язково зробимо все можливе та неможливе для того, щоб вона якомога швидше з'явилася в нашому небі. І так обов'язково буде.

З чим пов'язані нові масовані обстріли

Ми бачимо, як впродовж останніх 2 – 3 тижнів росіяни активізували та інтенсифікували масовані ракетні обстріли нашої території. Наскільки це пов'язано із передачею F-16?

Це божевільне (Росія – 24 Канал). Я не думаю, що вони пов'язують атаки з передачею F-16. В них своя логіка, своя тактика. Єдине, що я можу сказати, що президент нашої країни Володимир Зеленський на крайніх засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача дав чітке завдання, щоб ми обов'язково на кожну атаку агресора відповідали відповідним чином.

Певні інституції отримали завдання. Думаю, що найближчим часом ви побачите ще приємні новини щодо знищення певних об'єктів на Росії.

Все заради того, щоб вони припинили ту терористичну навалу, яку вони здійснюють на території нашої країни. Крім того, я хочу зауважити, що сьогодні (15 січня – 24 Канал) трагічний день для Дніпра. Ви пам'ятаєте, що рік тому терористи влучили в житловий будинок, загинули діти. Жоден їх вчинок не лишиться безкарним.

Детальніше. Рік тому, 15 січня, Росія влучила ракетою у житловий будинок. Тоді цинічний удар ворога забрав життя 46 людей, які жили у цій будівлі. Тоді завали розбирали усю ніч.

Лунали заяви в публічній площині щодо того, що відповідь на російські обстріли має бути симетричною. Чи можемо ми говорити про те, що цілями на території Росії можуть стати й об'єкти критичної чи енергоінфраструктури, як росіяни це робили минулої зими з нашими містами?

Все, що використовують російські військові, є обов'язковим для знищення. Якщо ці об'єкти використовуються російськими військовими для підготовки – вони обов'язково мають бути знищені. Це ціль, яка не проговорюється.

На превеликий жаль, був певний період часу, коли дехто на Заході вважав, що ми не маємо жодного права знищувати росіян на їхній території. Зараз ця ситуація вже міняється кардинально.

Ми не будемо ні в кого питати, у який спосіб знищувати власною зброєю тих терористів, в якій точці земної кулі вони б не перебували. Вони будуть знищені.

Росіяни накопичують ракети

Щодо можливостей росіян знищувати нас. Представник нашої розвідки Вадим Скібіцький розповів, що окупаційна армія фактично отримує на місяць близько 115 – 130 стратегічних ракет. Приблизно стільки ж оперативно-тактичних ракет іншого класу, зокрема Х-31, Х-59. Крім того, вже 4 місяці росіяни накопичують ракети Х-101 і Калібр, з вересня їх не застосовували під час масових ракетних обстрілів. До чого готуються росіяни в контексті обстрілів?

Вони поміняли тактику, зараз накопичують певну кількість ракет для того, щоб здійснювати обстріли. Однак наша протиповітряна оборона міцніє кожного дня. Ті завдання, які отримують наші військові від президента на засіданнях Ставки, вони обов'язково будуть виконуватися. Ми ще більше будемо посилювати нашу протиповітряну оборону.

З урахуванням того, що наші друзі та партнери розуміють всі виклики, які станом на сьогодні має наша країна саме в цій царині, ми обов'язково будемо захищати наше небо, скільки б вони там ракет собі не виготовляли.

Я хочу звернути увагу, що вони звертаються до інших країн-терористів. Ви знаєте, що Іран допомагає їм, також допомагає КНДР, яка стала на шлях тоталітарного розвитку. Ми на всі ці виклики обов'язково будемо давати відсіч. Спроможності у Росії перемогти нашу країну немає, не було і не буде. І ми це вже довели всьому світу.

Щодо нового виклику – балістика від Північної Кореї. Спочатку в Білому домі повідомили цю інформацію, пізніше і вже генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що саме балістичними ракетами від Північної Кореї Росія обстрілювала українську територію. Ось цей новий виклик, наскільки він серйозний для нас і наскільки небезпечною є балістика від КНДР?

Я хочу зауважити, що це говорить про трохи іншу ситуацію. Це говорить про те, що у Росії вже немає спроможності робити достатню кількість ракет. А щодо тих викликів, які має Корея – я не думаю, що це буде постійне постачання. Ба більше, напруження у світі зростає. У Путіна буде все менше партнерів, охочих йому допомагати цією зброєю.

Я більше, ніж певен, що там мовиться про невеликі обсяги, тому що виготовлення цих ракет – це дуже складно, непросто як технологічно, так і по часу та терміну виготовлення. Ми готові до цих викликів і це підтверджує, що в Росії спроможності самостійно впоратися з цим питанням немає.

Чи підтверджується інформація, яку поширювали західні медіа про те, що Тегеран навесні готується передати Москві балістичні ракети також?

Ви знаєте, що на тій території зараз розгортаються зовсім інші події. Наскільки Іран буде спроможний допомагати Росії чи він буде залишати все на своїй території, з урахуванням тих викликів, які там обов'язково будуть – давайте будемо дивитися. Ми готуємося і кожного дня посилюється наша протиповітряна оборона.

Чи реальний напад з Білорусі на НАТО у 2025 році

У матеріалі видання BILD мовилось про те, що НАТО готується до війни із Росією. Там описувалися дуже конкретні та детальні терміни та рамки. Заявлялось безпосередньо, що начебто вторгнення може відбутися вже у 2025 році. В НАТО, коментуючи вихід цього матеріалу, заявляли вже, що мовилось про сценарій навчання. Наскільки достовірним може бути цей документ, на який посилаються журналісти?

В цьому документі мовиться про напад з території Білорусі. Якщо дехто буде продовжувати спостерігати і не допомагати нашій країні, то, як кажуть, у світі все може відбуватися. Однак я думаю, що до того часу Росія буде вже знищена, якщо наші друзі та партнери будуть займати максимально активну позицію щодо допомоги нам саме з сучасною зброєю уражень.

Ми готові боротися з російською терористичною інституцією, ми готові їх знищувати, нам просто потрібна допомога.

Якщо деякі країни надалі будуть "з кута" спостерігати, чим це все буде закінчуватися – тоді, ще раз наголошую, у світі може все відбуватися, але я в це не вірю.

Ще раз наголошую, ми точно здобудемо перемогу над цим агресором. Буде важко, буде складно, але ми точно будемо переможцями в цій війні.

Допомога від США

Зараз таким трохи "підвішеним" залишається питання подальшої підтримки України, зокрема з боку Сполучених Штатів. Досі немає голосування в Конгресі. Є ймовірність принаймні, що там знову будуть ухвалювати тимчасовий бюджет до березня. Спостерігаємо за розмовами довкола того, що підтримка України може знизитися. Чи пов'язано це з тим, що НАТО саме готується до війни з Росією?

Війна докорінно змінилася. Війна, яка відбувалася у 2022 та 2023 році, а також війна, яка буде у 2024 році – це зовсім інші технологічні завдання.

Країни, які на своїх складах мають ті чи інші озброєння – майте на увазі, що в сучасних умовах вони дуже швидко можуть перетворитися на брухт. Якщо вони якомога швидше передадуть цю зброю, яка є в них у наявності, вона буде використана за призначення.

Світ якщо і має готуватися до війни, зокрема НАТО, це вже зовсім інші засоби ураження, інша війна. Це війна вже роботизованих систем, і це війна не тих засобів ураження, які були у 2022 та 2023 році.

У світі наша війна все поміняла. На жаль, як на полігоні, на території нашої країни, ми швидко усвідомлюємо, яка буде війна майбутнього. Ми можемо точно дати не тільки поради, а й практичні речі для того, щоб наступні війни не вели країни-терористи і країни демократичного світу, бо були озброєні сучасним озброєнням. Така експертиза у нас станом на сьогодні точно є.

Стало відомо, що Канада надасть безпекові гарантії для України. Документ вже на столі в Офісі Президента. Фактично, підготовка фінального рішення займе кілька тижнів. Як документ буде виглядати, про що там мовитиметься?

Це дуже важливий документ. Після Вільнюського саміту було прийняте рішення, що ми з кожною країною окремо матимемо такий договір. Минулого тижня було підписання першого в історії такого документа з Великою Британією – це величезна перемога всього демократичного світу.

Варто прочитати! Україна та Велика Британія підписали історичну безпекову угоду під час візиту Ріші Сунака до Києва. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна може підписати угоди з 30 країнами.

Інші країни вже роблять заяви, що вони найближчим часом закінчать роботи над цими документами, і вони обов'язково будуть підписуватися.

Це додаткове розуміння того, що ніякого послаблення нашої підтримки у світі не буде. Якщо на території Сполучених Штатів є тимчасові речі, пов'язані з виборчим процесом, з внутрішніми процесами – це не означає, що нас хтось буде залишати без допомоги.

Демократичний світ буде нам допомагати, тому що ми боремося за свободу, за демократію. До того часу, поки Росія не стане цивілізованою країною, але це складно собі уявити, допомога нашої країни буде обов'язковою. Головне, щоб ми самі себе не зрадили, щоб ми продовжували боротися, відстоювати свою незалежність.

Останнім часом Російська Федерація веде дуже потужну кампанію, зокрема це роблять через представників, які ще мають українські паспорти, але втекли за кордон. Звідти вони виють, що все буде тільки під Росією, всі сусіди будуть російськими васалами. Не буде такого вже ніколи після того, що наробила ця країна на нашій території!