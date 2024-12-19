В общежитии на Буковине сильно избили студента: прокуратура расследует пытки

В четверг, 19 декабря, в сети появилась информация об избиении студента в общежитии Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца и Черновицкую областную прокуратуру.

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Что известно об избиении в общежитии Черновцов

Утром 14 декабря в общежитии Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий избили несовершеннолетнего студента. Совершили это двое юношей, которые не учатся в этом заведении и не живут в общежитии. Они снимали избиение на видео, после чего обнародовали видео в соцсетях.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что по результатам визита был выявлен ряд нарушений в деятельности учреждения. В частности:

администрация не сообщила правоохранительные органы об инциденте, который произошел в общежитии;

ребенку не обеспечили оказание неотложной медицинской помощи;

родителей не проинформировали о случае избиения ребенка;

не было надлежащего контроля за проживанием и учетом посещения посторонними лицами общежития колледжа;

не фиксируются сообщения о фактах выявленных нарушений в общежитии.

Родственник несовершеннолетнего подал в полицию заявление об избиении. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Однако впоследствии в прокуратуре заявили, что правонарушение квалифицировано как пытки.

По словам Лубинца, сейчас парень находится в больнице. Его туда доставили после ухудшения состояния здоровья 15 декабря.

Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому глаза и ушиб мягких тканей носа. Состояние ребенка – средней тяжести, врачи обеспечили надлежащее лечение,

– говорит Лубинец.

Омбудсмен отметил, что руководство заведения обязано создавать безопасные условия обучения и воспитания в учебном заведении. Непринятие своевременных мер для защиты прав ребенка является грубым нарушением, что будет иметь соответствующие последствия. Дмитрий Лубинец взял ситуацию на контроль и направил соответствующие письма в компетентные органы.