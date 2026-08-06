Называл "бандеровцами": в Польше нетрезвый водитель напал на украинца и двух поляков

В польском Гданьске мужчина напал на гражданина Украины и двух поляков, которых называл "бандеровцами". Одному из пострадавших он сломал руку.

Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на полицию Гданьска.

Что известно об избиении украинца в Польше?

Инцидент произошел на территории приусадебных участков на улице Модра. По информации полиции, мужчина приехал на автомобиле Volkswagen и вел себя агрессивно, резко ускоряясь и тормозя. Впоследствии он обратил внимание на случайного прохожего. Услышав у него восточноевропейский акцент, нападавший начал оскорблять мужчину и пытался его избить.

Пострадавшим оказался гражданин Украины, которому удалось сбежать. После этого агрессор напал на двух других мужчин – отца и сына, которые арендовали участки по соседству. Он также называл их "бандеровцами" и нанес им телесные повреждения. В результате нападения один из пострадавших, гражданин Польши, получил перелом руки.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого. В ходе проверки в его крови обнаружили более 1,5 промилле алкоголя. Кроме того, полиция установила, что у мужчины не было водительского удостоверения, а также проверяет, находился ли он под воздействием наркотических веществ.

Нападающему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, использовании расистских оскорблений и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Дело квалифицировали как акт хулиганства. Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. На время следствия мужчина будет находиться под полицейским надзором, также ему запретили приближаться к потерпевшим и контактировать с ними.

Напомним, в польском городе Кожухов недалеко от Зеленой Гуры произошел конфликт между местными жителями и гражданами Украины, который перерос в драку. По словам украинцев, нападавшие выкрикивали "Уезжайте в Украину", после чего несколько человек избили троих граждан Украины. В результате нападения пострадали двое мужчин и одна женщина, одного из них госпитализировали. Полиция расследует инцидент и проверяет записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в польской Гдыне неизвестный напал на 40-летнюю гражданку Украины и дважды ударил ее по голове палкой, когда она записывала голосовое сообщение на украинском языке. Женщину госпитализировали, а впоследствии полиция задержала 76-летнего подозреваемого. В то же время правоохранители заявили, что пока не имеют доказательств того, что нападение было совершено по мотивам национальной ненависти.