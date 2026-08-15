Избили украинских мужчин в Познане: в Польше задержали двух агрессивных женщин

13 августа в Польше в очередной раз напали на украинцев. На этот раз польские женщины набросились с кулаками и оскорблениями на мужчин из Украины.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа возле украинского заведения CastaCraftowe в Познани. Об этом сообщил Сергей Пех в инстаграме. Именно он опубликовал видео конфликта.

Что известно о нападении на украинских мужчин в Познани?

Мужчина процитировал сотрудника CastaCraftowe Богдана Угринчука, который рассказал подробности инцидента.

По его словам, он вместе с клиентами находился возле заведения и общался на украинском и русском языках.

Тогда одна из польских женщин, услышав их разговор, начала оскорблять компанию и требовать, чтобы украинцы "убирались в Украину".

Сотрудник ресторана и его клиенты начали снимать инцидент на видео и сообщили женщине, что вызывают полицию.

Когда мужчина зашел в заведение, чтобы позвонить в полицию, женщина подошла к заведению и, как он утверждает, начала избивать людей и повреждать имущество.

По словам Богдана, они не могли сопротивляться, поскольку боялись, что их самих привлекут к ответственности. Поэтому им оставалось ждать прибытия полиции и фиксировать происходящее.

Избиение украинцев в Познани: смотрите видео

14 августа обе агрессивные женщины были задержаны польской полицией. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

Задержанные нападавшие в Познани: смотрите видео

Небольшая поправка – вторая тоже уже задержана. https://t.co/bVNfGN84r7 – Марцин Кервинский (@MKierwinski) 14 августа 2026

По данным следствия, предварительно, обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в течение последних недель в Польше резко возросло количество нападений на украинцев.

Так, 5 августа в Кракове местный мужчина напал на украинцев. На опубликованном в сети видео видно, как поляк в синей футболке конфликтует с двумя украинцами. Когда он замечает, что его снимают, начинает кричать, ругаться и угрожать. Также на видео видно, как мужчина толкает женщину.