Сбитие украинского Boeing 737 в 2020 году: в Иране осудили 10 военных ПВО

Судебные органы Ирана приговорили 10 военнослужащих сил противовоздушной обороны к тюремному заключению на срок от 1 до 13 лет. Их сочли причастными к сбитию украинского пассажирского самолета под Тегераном в 2020 году.

В обвинительном заключении перечислили ряд ошибок главного обвиняемого. Он их объяснил "незнанием и ошибочным убеждением, что цель была враждебна".

В частности, речь идет об элементарных ошибках в навигации и связи, среди которых отсутствие каких-либо попыток проконсультироваться с командным пунктом, чтобы установить идентичность цели.

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В Иране осудили виновников авиакатастрофы в 2020 году

В заявлении, опубликованном 16 апреля официальным новостным порталом судебной власти Ирана Mizan Online, говорится, что приговоры виновникам сбития украинского Boeing 737 вынесли после 20 судебных слушаний и "подробных расследований", продолжавшихся в течение 3 лет.

Главного обвиняемого в процессе, которого называют "командиром оборонной системы "Тор М-1", приговорили к:

трем годам заключения за непреднамеренное убийство 176 пассажиров и членов экипажа рейса PS752 "Международных авиалиний Украины",

еще 10 годам за игнорирование протокола и "масштаба последствий своих действий".

Самолет Boeing 737-800 утром 8 января 2020 года через несколько минут после взлета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сбило подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Сначала официальные лица утверждали, что украинский самолет разбился из-за технических проблем. Однако через несколько дней они признали, что ракетчик КСИРИ выпустил 2 ракеты по самолету, якобы восприняв его за крылатую ракету.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как Иран провел "операцию мести" против США за убийство высокопоставленного генерала, произошедшее неделей ранее. Это вызвало беспокойство о возможности открытого конфликта между двумя странами.

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