Десятеро с битами против одного: видео жестокого избиения 15-летнего украинца в Париже 18+
В Париже ранее жестоко избили украинского подростка. В сети появилось видео, на котором заметно, как 10 человек с битами напали на парня.
Нападение на украинца в Париже сняли на видео
Видео нападения на 15-летнего украинца обнародовал в фейсбуке французский политик Николя Дюпон-Эньян.
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Инцидент он назвал "неприятным нападением на школьника банды негодяев".
Десять против одного. Давайте все поймем: твердые приговоры для агрессоров, приостановление семейных пособий. От всей души надеюсь, что этот парень, который находится в коме, выйдет без последствий,
– написал Дюпон-Эньян.
В то же время украинские дипломаты в Париже направили запрос в местную прокуратуру из-за жестокого избиения в столице Франции украинского подростка. Сейчас идет следствие.
Что известно о нападении на украинского подростка
- Возле Эйфелевой башни в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца.
- Парень находится в коме, у него многочисленные травмы. Врачи оценивают его состояние как критическое.
Видео избиения украинского подростка в Париже (18+)
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