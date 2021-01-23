У Парижі раніше жорстоко побили українського підлітка. У мережі з'явилося відео, на якому помітно, як 10 людей з битами напали на хлопця.

Напад на українця у Парижі зняли на відео

Відео нападу на 15-річного українця оприлюднив у фейсбуці французький політик Ніколя Дюпон-Еньян.

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Інцидент він назвав "неприємним нападом на школяра банди негідників".

Десять проти одного". Давайте все зрозуміємо: тверді вироки для агресорів, призупинення сімейних допомог. Від усієї душі сподіваюся, що цей хлопець, що перебуває у комі, вийде без наслідків,

– написав Дюпон-Еньян.

Водночас українські дипломати в Парижі надіслали запит до місцевої прокуратури через жорстоке побиття у столиці Франції українського підлітка. Наразі триває слідство.

Що відомо про напад на українського підлітка

Біля Ейфелевої вежі у Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного українця.

Хлопець перебуває у комі, у нього численні травми. Лікарі оцінюють його стан як критичний.

Відео побиття українського підлітка у Парижі (18+)