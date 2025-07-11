Манипуляционное заявление: МИД отреагировал на смерть венгра после якобы избиения в ТЦК на Закарпатье

Венгерские СМИ 10 июля распространили информацию о якобы смерти их гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье. В МИД эти обвинения опровергли и назвали манипулятивными.

Об этом сообщают журналисты Интерфакс-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, передает 24 Канал.

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Что известно о смерти венгра?

Венгрия даже выслала украинского посла после заявлений, что ее гражданин Йожеф Шебештьен якобы умер после избиения в ТЦК на Закарпатье.

Украинский МИД отреагировал на это заявление, назвав его искажением реальности. Представитель министерства Георгий Тихий заявил, что Будапешт избегает упоминания главной причины мобилизации – российской агрессии.

Мы хотим также напомнить венгерской стороне, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в том числе венгерского происхождения, обязан защищать свои дома, жизни своих родных и суверенитет своего государства,

– сказал Тихий

Тихий добавил, что попытки использовать отдельные случаи в политических целях вредят отношениям между Киевом и Будапештом. Он также призвал Венгрию воздержаться от спекуляций.

"Если Венгрия действительно обеспокоена судьбой юридических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить усилия на воздействии, на Россию, чтобы та прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию", – подчеркнул представитель МИД.

Детали инцидента

Венгрия заявила, что на Закарпатье военные ТЦК якобы схватили 45-летнего венгра, избили железным прутом и на следующий день отправили в тренировочный лагерь.

По одной из версий, он потерял сознание в лагере. Оттуда мужчину якобы доставили в психиатрическую больницу, где 6 июля зафиксировали его смерть.

По другой версии, он сам попросился в больницу, потому что якобы считал себя "психически недееспособным". Причиной смерти назван тромбоз, якобы возникший из-за побоев.

В Сухопутных войсках подтвердили, что погибший проходил службу в одном из подразделений и был гражданином Украины. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии без признаков телесных повреждений или следов насилия.