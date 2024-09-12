За избиение военного в Смеле меры пресечения избрали еще двум соучастникам

Меры пресечения избрали еще двум подозреваемым в избиении ветерана в Смеле. Их взяли под круглосуточный домашний арест.

О таких мерах пресечения ходатайствовал прокурор Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области.

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По этому делу проходят трое подозреваемых

Всего по результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали трех подозреваемых.

Главный подозреваемый – 28-летний мужчина, которого подозревают именно в избиении военнослужащего и вымогательстве от него средств. Еще двое проходят как соучастники в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Справка. Бывшего бойца ССО Анатолия Гончаренко избили после того, как он в фейсбуке разыскивал иномарку, которая, по его словам, вызвала ДТП с его родителями. Также нападавшие заставили военного извиниться на видео.

Напомним, что главного подозреваемого задержали 11 сентября. Он скрывался от органов следствия в одном из отелей на территории Черкасской области.

Во время обысков у него обнаружили оружие и наркотики. Поэтому ему сообщили о подозрениях по четырем статьям:

в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

В настоящее время мужчина находится под стражей.