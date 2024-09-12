Про такі запобіжні заходи клопотав прокурор Смілянської окружної прокуратури Черкаської області.
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По цій справі проходять троє підозрюваних
Загалом за результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали трьох підозрюваних.
Головний підозрюваний – 28-річний чоловік, якого підозрюють саме у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів. Ще двоє проходять як співучасники у хуліганстві (ч. 2 ст. 296 КК України).
Довідка. Колишнього бійця ССО Анатолія Гончаренка побили після того, як він у фейсбуці розшукував іномарку, яка, за його словами, спричинила ДТП з його батьками. Також нападники змусили військового перепросити на відео.
Нагадаємо, що головного підозрюваного затримали 11 вересня. Він переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини.
Під час обшуків у нього виявили зброю та наркотики. Тож йому повідомили про підозри за чотирма статтями:
у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).