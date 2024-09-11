Нагадаємо, що підозрюваний переховувався у одному з готелів Черкаської області. Також було опубліковано відео на якому він вибачається.
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Який запобіжний захід обрав суд
За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у місті Сміла обрано запобіжний захід – тримання під вартою,
– мовиться у повідомленні.
Підозрюваний на лаві підсудних / Фото Нацполіції
Нагадуємо, що колишнього бійця ССО Анатолія Гончаренка побили після того, як він у соцмережах шукав іномарку, яка, за його словами, спричинила аварійну ситуацію з його батьками. Крім того, ветерана змусили записати відео з вибаченнями.