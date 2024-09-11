Нагадаємо, що підозрюваний переховувався у одному з готелів Черкаської області. Також було опубліковано відео на якому він вибачається.

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Який запобіжний захід обрав суд

За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у місті Сміла обрано запобіжний захід – тримання під вартою,

– мовиться у повідомленні.

Підозрюваний на лаві підсудних / Фото Нацполіції

Нагадуємо, що колишнього бійця ССО Анатолія Гончаренка побили після того, як він у соцмережах шукав іномарку, яка, за його словами, спричинила аварійну ситуацію з його батьками. Крім того, ветерана змусили записати відео з вибаченнями.