Смертельное избиение военного в Черноморске: подозреваемых отпустили на поруки

Подозреваемых в смертельном избиении военного в Черноморске отпустили на поруки. Соответствующее решение приняла коллегия Одесского апелляционного суда.

Об этом сообщает местное издание "Альтернатива". По их информации, подозреваемых Кирилла Котляра и Владимира Изюмского отпустили 5 декабря, сменив меру пресечения на личную поруку.

Смотрите также "Я тебя сейчас еще в***у": в Хмельницком ТЦК проверяют громкое видео с угрозами мужчине

Подозреваемых отпустили на поруки

Коллегия Одесского апелляционного 5 декабря избрала окончательную меру пресечения Кириллу Котляру и Владимиру Изюмскому, которые подозреваются в смертельном избиении военного Юрия Куприча.

Как явилось следствие, подозреваемые также военные. Котляр – старшина 2-й статьи, а Изюмский – матрос. 23 октября, когда произошло избиение, военные были в увольнении. Известно, что 25 октября подозреваемые якобы самостоятельно явились в отделение полиции и признали свою вину. Уже 27 октября следователь судья Ильичевского городского суда Одесской области, по ходатайству прокурора, избрал им меру пресечения в виде личной поруки. Их положили на 5 командиров воинской части разного уровня, где Котляр и Изюмский проходят службу.

Коллегия Одесского апелляционного суда 5 декабря согласилась с решением первой инстанции и оставила меру пресечения в виде личной поруки.

Что известно об избиении военного в Черноморске