Избиение военного в гидропарке: полиция Киева задержала четырех нападавших

Вечером 18 апреля в гидропарке в Киеве группа подростков избила военного. Полиции удалось задержать четырех нападавших.

Им готовится сообщение о подозрении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о нападении на военного в Киеве

Вчера, 18 апреля, в Киеве группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. После этого подростки повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками. Тогда полиции удалось задержать только двух нападавших, которые оказались 17-летними местными жителями.

19 апреля правоохранители задержали еще двух нападавших. Они также являются киевлянами в возрасте 15 и 17 лет.

По факту избиения следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Нападавшим грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Заметим, что ранее похожий случай произошел и в Винницкой области. Тогда на железнодорожном вокзале в Жмеринке двое мужчин избили военного и отобрали у него рюкзак с личными вещами. Полиция задержала подозреваемых, которые оказались жителями Киева и Хмельника. Им сообщили о подозрении в совершении грабежа с применением насилия.