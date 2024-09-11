Подозреваемому в избиении военнослужащего в Смеле избрана мера пресечения

Подозреваемый в избиении военного в Смеле был задержан сегодня, 11 сентября. Уже вечером этого же дня ему избрали меру пресечения.

Напомним, что подозреваемый скрывался в одном из отелей Черкасской области. Также было опубликовано видео на котором он извиняется.

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Какую меру пресечения избрал суд

По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в городе Смела избрана мера пресечения – содержание под стражей,

– говорится в сообщении.

Подозреваемый на скамье подсудимых / Фото Нацполиции

Также правоохранителям удалось установить и сообщить о подозрении третьему соучастнику хулиганских действий в отношении военнослужащего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. В Нацполиции рассказали, что им является отец первого фигуранта.

Напоминаем, что бывшего бойца ССО Анатолия Гончаренко избили после того, как он в соцсетях искал иномарку, которая, по его словам, вызвала аварийную ситуацию с его родителями. Кроме того, ветерана заставили записать видео с извинениями.