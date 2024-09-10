Прокуратура открыла дело по факту избиения военного в Смеле
Источник:Офис Генерального прокурора
В Смеле Черкасской области местный криминальный авторитет избил военного Анатолия Гончаренко. За дело уже взялась прокуратура.
Так, в сети утверждают, что Анатолия избили после того, как он написал в одной из групп в фейсбуке, что разыскивает машину с иностранными номерами, которая, по словам мужчины, вызвала аварийную ситуацию с его родителями. После этого появилось видео, как неизвестные мужчины избивают военного.
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Избиение военного в Смеле
В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хулиганства, вымогательства и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Во время мониторинга сети Интернет по результатам обработки обнародованного видео и информации правоохранители выяснили, что 3 сентября 2024 в городе Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему,
– пишут правоохранители.
Сейчас военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве. Устанавливаются все обстоятельства и участники совершения преступления.
Реакция Клименко на избиение военного
Также на инцидент отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он назвал ситуацию в Смеле позорной, указав, что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов.
Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены. Председатель Нацполиции доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских,
– пишет Клименко.
Он добавил, что ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. Каждый из них заслуживает уважения и верховенство права.