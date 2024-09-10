Прокуратура открыла дело по факту избиения военного в Смеле

В Смеле Черкасской области местный криминальный авторитет избил военного Анатолия Гончаренко. За дело уже взялась прокуратура.

Так, в сети утверждают, что Анатолия избили после того, как он написал в одной из групп в фейсбуке, что разыскивает машину с иностранными номерами, которая, по словам мужчины, вызвала аварийную ситуацию с его родителями. После этого появилось видео, как неизвестные мужчины избивают военного.

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Избиение военного в Смеле

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам хулиганства, вымогательства и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Во время мониторинга сети Интернет по результатам обработки обнародованного видео и информации правоохранители выяснили, что 3 сентября 2024 в городе Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему,

– пишут правоохранители.

Сейчас военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве. Устанавливаются все обстоятельства и участники совершения преступления.

Реакция Клименко на избиение военного

Также на инцидент отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он назвал ситуацию в Смеле позорной, указав, что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов.

Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены. Председатель Нацполиции доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских,

– пишет Клименко.

Он добавил, что ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. Каждый из них заслуживает уважения и верховенство права.