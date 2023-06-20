Избиение волонтера в Херсоне: какая участь постигла нападавших
Недавно двое мужчин напали на волонтера в Херсоне посреди улицы. Сначала они били его руками, а когда тот упал на землю, начали наносить телесные удары еще и ногами.
Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что напавшие на волонтера в Херсоне мужчины "решили вопрос" не в свою пользу. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что произошло с "черными перевозчиками"
Толоконников сообщил, что всех нападавших задержали. Им уже предъявлены обвинения. По его словам, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин взял ситуацию под свой личный контроль.
Также он заверил, что на автовокзале в Херсоне нет "черных перевозчиков".
Сегодня (20 июня – 24 Канал) мы проезжали мимо автовокзала, там работают только бесплатные перевозчики сейчас,
– сказал Толоконников.
Напомним, нападение произошло 16 июня. Инцидент быстро получил широкую огласку.
Подробности нападения на волонтера в Херсоне
- Двое мужчин напали на волонтера, который бесплатно вывозил людей из подтопленных районов Херсонской области. Очевидцам удалось запечатлеть нападение. Впоследствии выяснилось, что нападавшие еще и преследовали его на автомобилях.
- Нападение было совершено на активиста Карена. Он координирует работу волонтеров в Херсоне и помогает жителям бесплатно покинуть город. А раньше волонтер помогал пострадавшим в Киевской области.
- Вероятно, те, кто эвакуирует население за деньги и наживается на войне, решили таким образом разобраться с "конкурентом". Нападавшие также угрожали очевидцам, которые вмешались в драку.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук назвала их поведение абсолютно ненормальным. Она призвала местные власти разобраться.
- После этого Минреинтеграции напомнило, что эвакуация людей с прифронтовых территорий и зон техногенной катастрофы бесплатна. Там подчеркнули, что у Украины достаточно ресурсов для вывоза жителей и обеспечения их первичной социальной поддержки.