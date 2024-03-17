Запихнули в бус и мобилизовали без ВВК: реакция Львовского ТЦК на жалобу жены призывника

Во Львове поздним вечером работники ТЦК задержали мужчину и принудительно отвезли его в военкомат. Начальник Львовского областного ТЦК и СП отреагировал на этот инцидент.

Об очередном случае произвола со стороны работников военкомата рассказала на странице в инстраграме львовянка Виолетта Таран. Именно ее мужа избили и запихнули в микроавтобус военные.

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Что рассказала жена военнообязанного

Вместе с сообщением женщина распространила видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован сам момент задержания ее мужа. Львовянка выразила возмущение грубым поведением сотрудников ТЦК.

По ее словам, они с применением побоев насильно задержали ее мужа. Кроме того, ему порвали одежду, разбили очки и телефон. Запихнув в машину, военнообязанного привезли в Шевченковский РТЦК и СП, где он должен был пройти ВВК. При этом на месте ему не вручили повестку.

Кирилл Таран от прохождения военно-врачебной комиссии отказался, ведь не имел при себе медицинских документов, которые бы подтвердили, что он имеет серьезные заболевания. Однако отказ мужчины не приняли. Его жена говорит, что в подтверждение этого имеет видео и аудиозапись. Затем Тарану выписали повестку на уточнение данных. Это было около 2 ночи 16 марта.

А уже через два часа был готов приказ о мобилизации мужчины с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП – Романа Немышкала, которого самого, как говорит женщина, на месте не было.

Это все произошло несмотря на то, что военнообязанный так и не прошел ВВК. Сейчас, как убеждает Виолеттта Таран, ее мужа удерживают в воинской части Ровного.

Реакция ТЦК

Редакция ZAXID.NET обратилась за комментарием во Львовский областной ТЦК. Ее руководитель Артур Ниязов сообщил, что по данному факту завтра проведут служебное расследование, пообещав привлечь виновных к ответственности.