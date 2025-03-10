В Хмельницком ТЦК рассказали, что их сотрудника избили во время службы

В Хмельницком избили работников ТЦК и СП во время проверки документов. Нападавшим может грозить заключение в тюрьму.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Хмельницкий областной ТЦК и СП.

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Что говорят в ТЦК о нападении на сотрудника

В Хмельницком 9 марта группа оповещения ТЦК и СП остановила двух мужчин, которые якобы находились в розыске. Во время проверки их военно-учетных документов граждане оказали сопротивление. В какой-то момент они напали на офицера Сухопутных войск ВСУ. Они били работника ТЦК, в результате чего он получил многочисленные телесные повреждения. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Мужчин задержали и передали полиции. За совершенное нападение на чиновника им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В ТЦК также напомнили, что их работники выполняют служебные обязанности в условиях военного положения, а за оскорбления или препятствование их работе может быть административная или уголовная ответственность.

Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне, и не могут проходить службу в боевых частях. Они продолжают службу в тыловых подразделениях, выполняя важные задачи для обороны страны,

– написала пресс-служба Хмельницкого ОТЦК и СП.

Напомним, в прошлом месяце Хмельницкий ТЦК и СП тоже был в центре скандала. В середине февраля в этом территориальном центре комплектования мужчина совершил самоубийство во время прохождения военно-врачебной комиссии. Спасти новобранца не удалось, он умер от массивного кровотечения. Тогда представители ТЦК уверяли, что к мужчине не применяли физическое или психологическое насилие.