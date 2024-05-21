В Иране объявили дату следующих президентских выборов после смерти Раиси

После гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси страна проведет внеочередные выборы. О дате выборов договорились представители четырех ветвей иранской власти в понедельник, 20 мая.

После совместного обсуждения представители иранской власти решили провести выборы в стране 28 июня 2024 года.

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Вскоре начнется регистрация кандидатов на пост президента Ирана

Регистрация кандидатов на пост президента Ирана начнется 30 мая и продлится до 3 июня. Период предвыборной кампании запланирован с 12 по 27 июня.

По Конституции Ирана предусматривается формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней. В этот период, по приказу верховного лидера Ирана, страной будет руководить первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. За эти 50 дней он должен провести подготовку к выборам.

Политологи говорят, что с приходом предстоящих выборов у иранцев может появиться возможность изменить ситуацию в стране. Ведь значительная часть местного населения не поддерживала диктатора Раиси, а после известия о его гибели некоторые праздновали это фейерверками.

Тем временем в Иране проходит церемония похорон президента Раиси