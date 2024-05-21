В Иране объявили дату следующих президентских выборов после смерти Раиси
Источник:IRNA
После гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси страна проведет внеочередные выборы. О дате выборов договорились представители четырех ветвей иранской власти в понедельник, 20 мая.
После совместного обсуждения представители иранской власти решили провести выборы в стране 28 июня 2024 года.
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Вскоре начнется регистрация кандидатов на пост президента Ирана
Регистрация кандидатов на пост президента Ирана начнется 30 мая и продлится до 3 июня. Период предвыборной кампании запланирован с 12 по 27 июня.
По Конституции Ирана предусматривается формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней. В этот период, по приказу верховного лидера Ирана, страной будет руководить первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. За эти 50 дней он должен провести подготовку к выборам.
Политологи говорят, что с приходом предстоящих выборов у иранцев может появиться возможность изменить ситуацию в стране. Ведь значительная часть местного населения не поддерживала диктатора Раиси, а после известия о его гибели некоторые праздновали это фейерверками.
Тем временем в Иране проходит церемония похорон президента Раиси
- Во вторник, 21 мая, в Иране началась церемония прощания с президентом Ибрагимом Раиси. Она продлится несколько дней. Всего запланирован ряд церемонии прощания с Раиси и другими погибшими чиновниками в нескольких городах страны.
- Проститься с президентом пришли тысячи иранцев. В стране объявлен 5-дневный траур, с официальным выходным в среду, 22 мая.
- Напомним, что президент Ирана Раиси погиб в районе азербайджанского города Джульфа в воскресенье, 19 мая. Кроме него, в авиакатастрофе погибли 9 человек, в частности, глава МИД страны, сотрудник охраны и экипаж вертолета. Предварительно, причиной падения президентского вертолета стала плохая погода.
- Позже журналисты сообщили, что иранская делегация летела из Азербайджана. Там Раиси присутствовал на торжественном открытии дамбы, которую обе страны строили вместе.
- Добавим, что российских официальных лиц, в частности, и самого Путина, на церемонию прощания не приглашали. В России объяснили это "традициями" Ирана.
- При этом гибель иранского союзника Раиси может быть сигналом для самого Путина. Журналисты поговаривают, что российский диктатор паникует и усиливает охрану.