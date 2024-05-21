Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Каналу рассказал, что значительная часть иранцев была недовольна политическим устройством в стране. А гибель Раиси станет возможностью свергнуть правительство. Однако это лишь один из вариантов развития событий.

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Что может ждать Иран после смерти Раиси

В авиакатастрофе 19 мая погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Де-факто он был вторым человеком в Иране, ведь по конституции верховным лидером там является аятолла – на протяжении последних 30 лет им является 85-летний Али Хаменеи. Впрочем, влияние Раиси, которого еще называли "мясником Тегерана", в том, что происходило в Иране, переоценить трудно.

Значительная часть иранцев не поддерживала ни диктаторский режим, ни самого Раиси. А после известия о гибели – некоторые иранцы в буквальном смысле праздновали это событие с фейерверками. Понять, почему это происходило, можно.

Раиси несет ответственность за убийство 30 тысяч людей, начиная с 70-х годов, когда там началась так называемая исламская революция. То есть человек непосредственно участвовал в убийствах, внесудебных казнях и тому подобное. Очевидно, что его смерть активизирует в Иране его процессы,

– отметил Игорь Рейтерович.

Исламская революция в Иране

Это последовательность событий в Иране в период с января 1978 по февраль 1979 года, в результате чего был изгнан шаха Мохаммеда, свергнута монархия и установлена новая администрация, которую возглавил аятолла Хомейни.

В течение всего 1978 года в разных городах Ирана представители исламского духовенства организовывали демонстрации, которые решительно разгоняла шахская гвардия. К концу года революционеры перешли к тактике экономических забастовок, что полностью парализовало экономику. Не имея больше сил удерживать власть в своих руках, шах передал власть премьер-министру и бежал из страны.

1 февраля 1979 года в Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который взял власть в свои руки. В марте провели референдум о новом политическом устройстве, и 1 апреля 1979 года Иран объявили первой Исламской республикой.

Светское законодательство заменили нормами шариата, а шиизм провозгласили государственной идеологией страны. При правительстве создали специальный трибунал, рассматривавший дела членов шахского правительства, офицеров служб безопасности и других деятелей предыдущего режима. Только до августа 1979 г. трибунал вынес 500 смертных приговоров.

По мнению политолога есть два варианта развития событий в Иране после смерти Раиси:

реальная попытка иранцев сломать ситуацию, когда начнутся выборы: отстранить теократов от власти или по крайней мере заставить их этой властью поделиться. В Иране большое количество населения выступают за права женщин, отвергает перспективу исламского государства и выступает за возвращение к светскому государству. Соответственно есть люди, которые хотят пойти против режима;

отстранить теократов от власти или по крайней мере заставить их этой властью поделиться. В Иране большое количество населения выступают за права женщин, отвергает перспективу исламского государства и выступает за возвращение к светскому государству. Соответственно есть люди, которые хотят пойти против режима; "закручивания гаек" и установления еще более жесткого режима в Иране.

Аятоли уже нечего терять. Он человек очень пожилой, погибшего президента рассматривали как его преемника. Теперь им (аятоллой – 24 Канал) потенциально может стать вице-президент, но он еще хуже покойного Раиси. Это человек, который ездил в Россию, договаривался с россиянами о поставках "Шахедов" и ракет. Поэтому все может пойти в другом направлении,

– заметил Рейтерович.

Как бы там ни было, реакция иранцев на гибель Раиси, дает надежду на то, что они все же смогут воспользоваться ситуацией и вернуть себе хоть какую-то часть прав. Тем более, что за несколько последних лет, в Иране значительно ухудшилась ситуация, и говорится не о санкциях, а о внутренней политике государства.

"Главное, чтобы у умеренной части иранцев нашлись лидеры, которые будут готовы бросить вызов теократии. Думаю, очень скоро мы об этом узнаем", – добавил политолог.

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