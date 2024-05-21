Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу розповів, що значна частина іранців була незадоволена політичним устроєм в країні. А загибель Раїсі стане можливістю скинути уряд. Однак це лише один з варіантів розвитку подій.

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Що може чекати на Іран після смерті Раїсі

В авіакатастрофі 19 травня загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі. Де-факто він був другою людиною в Ірані, адже за конституцією верховним лідером там є аятола – впродовж останніх 30 років ним є 85-річний Алі Хаменеї. Втім вплив Раїсі, якого ще називали "м'ясником Тегерану", у тому, що відбувалося в Ірані, переоцінити важко.

Значна частина іранців не підтримувала ані диктаторський режим, ані самого Раїсі. А після звістки про загибель – деякі іранці у буквальному сенсі святкувала цю подію з феєрверками. Зрозуміти, чому це відбувалося, можна.

Раїсі несе відповідальність за вбивство 30 тисяч людей, починаючи з 70-х років, коли там почалася так звана ісламська революція. Тобто людина безпосередньо брала участь у вбивствах, позасудових стратах тощо. Очевидно, що його смерть активізує в Ірані його процеси,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Ісламська революція в Ірані

Це послідовність подій в Ірані в період із січня 1978 до лютого 1979 року, унаслідок чого було вигнано шаха Мохаммеда, повалено монархію та встановлено нову адміністрацію, яку очолив аятола Хомейні.

Протягом усього 1978 року в різних містах Ірану представники ісламського духовенства організовували демонстрації, які рішуче розганяла шахська гвардія. До кінця року революціонери перейшли до тактики економічних страйків, що повністю паралізувала економіку. Не маючи більше сил утримувати владу у своїх руках, шах передав владу прем'єр-міністрові та утік з країни.

1 лютого 1979 року в Іран повернувся опальний аятола Хомейні, який узяв владу у свої руки. У березні провели референдум про новий політичний устрій, і 1 квітня 1979 року Іран оголосили першою Ісламською республікою.

Світське законодавство замінили нормами шаріату, а шиїзм проголосили державною ідеологією країни. При уряді створили спеціальний трибунал, що розглядав справи членів шахського уряду, офіцерів служб безпеки та інших діячів попереднього режиму. Лише до серпня 1979 р. трибунал виніс 500 смертних вироків.

На думку політолога є два варіанти розвитку подій в Ірані після смерті Раїсі:

реальна спроба іранців зламати ситуацію, коли почнуться вибори: відсторонити теократів від влади або принаймні змусити їх цією владою поділитися. В Ірані велика кількість населення виступають за права жінок, відкидає перспективу ісламської держави та виступає за повернення до світської держави. Відповідно є люди, які хочуть піти проти режиму;

відсторонити теократів від влади або принаймні змусити їх цією владою поділитися. В Ірані велика кількість населення виступають за права жінок, відкидає перспективу ісламської держави та виступає за повернення до світської держави. Відповідно є люди, які хочуть піти проти режиму; "закручення гайок" та встановлення ще жорсткішого режиму в Ірані.

Аятолі вже немає чого втрачати. Він людина дуже літня, загиблого президента розглядали як його наступника. Тепер ним (аятолою – 24 Канал) потенційно може стати віцепрезидент, але він ще гірший за покійного Раїсі. Це людина, яка їздила в Росію, домовлялася з росіянами про поставки "Шахедів" та ракет. Тому все може піти в іншому напрямку,

– зауважив Рейтерович.

Хай там як, реакція іранців на загибель Раїсі, дає надію на те, що вони все ж зможуть скористатись ситуацією та повернути собі хоч якусь частину прав. Тим паче, що за кілька останніх років, в Ірані значно погіршилась ситуація, і мовиться не про санкції, а про внутрішню політику держави.

"Головне, аби в поміркованої частини іранців знайшлися лідери, які будуть готові кинути виклик теократії. Думаю, дуже скоро ми про це дізнаємося", – додав політолог.

Загибель Раїсі: як відреагували у світі