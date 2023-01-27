Избрание директора НАБУ как мина замедленного действия

28 января состоится 5 этап конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. После предварительных этапов список кандидатов на половину состоит из действующих сотрудников Бюро. Почти четверть – представители прокуратуры. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Если в конечном случае Кабинет Министров изберет директором человека из антикоррупционной системы, это превратит ее в "закрытый клуб" и сделает его еще более закрытым. Эта параллельная в отношении других правоохранительная и судебная система рискует утратой доверия и легитимности. Но выход есть.

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Этот "закрытый клуб" состоит из самого Бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Его закрытость побуждает к определенной манипуляции с конкурсом на должность директора НАБУ, цель которой – привести "своего человека".

Как ни странно, для того, чтобы манипулировать результатами конкурса, существуют возможности, которые заложены в законодательстве. Ведь отбор победителя конкурса на конечном этапе, как оказалось, производится по принципам, которые в действующем законодательстве не сформулированы.

И это несет определенные угрозы всей антикоррупционной системе:

репутационные угрозы,

угрозы доверия,

угрозы легитимности ее деятельности.

Поэтому если закрытость этого "клуба" пока невозможно нейтрализовать на уровне законодательства, тогда остается один выход: назначить директором НАБУ человека не из "клуба". Другого способа сбалансировать антикоррупционную систему пока нет.

Свой к своему за своим

По данным Комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ, к следующему этапу допущены 22 кандидата, из которых 11 – то есть ровно половина – действующие работники Бюро.



Где работают кандидаты на должность директора НАБУ

Большинство из них неизвестны широкой общественности. Однако имя старшего детектива Руслана Габриеляна всплывало в СМИ в связи с громкими антикоррупционными делами. В частности, НАБУ открыла уголовное производство против заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. В 2021 году Офис генпрокурора пытался забрать у Бюро это дело, для чего тогдашнего директора НАБУ Артема Сытника, а также Габриеляна вызывали на допрос в прокуратуру. Этот эпизод поднял авторитет и Бюро, и его директора и сделал известным одного из детективов.

Объяснение того факта, что именно действующие и бывшие сотрудники НАБУ сейчас составляют 50% кандидатов на должность нового директора, достаточно очевидны: они наиболее опытные и мотивированные.

Мотивации и, если угодно, смелости таким широким фронтом идти на должность директора им добавляет тот факт, что как и конкурсная комиссия финансируется международными донорами (по закону о НАБУ), так и само Бюро находится под пристальным наблюдением со стороны таких институтов как, например, Международный денежный фонд.

Именно по требованию МВФ, Украина сначала должна продемонстрировать эффективность антикоррупционной системы, прежде чем получить следующий транш финансовой поддержки. Именно МВФ заявил о том, что даже в условиях войны, Украина должна назначить нового директора Бюро. И правительство Украины, которое на конечном этапе утверждает кандидата на этот пост, пообещало не медлить. Поэтому действующие работники Бюро чувствуют себя более независимо и увереннее, чем их коллеги по другим правоохранительным органам.

Хотя уже сейчас видно, что в первую десятку лидеров гонки попали только 3 из 11 "НАБУшников" (смотрите в таблицу).

Шесть кандидатов из 22 представляют прокуратуру. Среди них также известных личностей мы не встретим, разве что – Юрия Белоусова, являющегося начальником департамента в Офисе генпрокурора по противодействии преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

– нетипичный прокурор, потому что свою карьеру он начал в общественных организациях по правам человека. Он являлся представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также советником министра внутренних дел – тоже по правам человека. В Офис генпрокурора он попал как начальник департамента, занимавшийся делами о пытках.До мая 2022 года Белоусов руководил департаментом противодействия правонарушениям в местах лишения свободы. После полномасштабного вторжения России в Украину его назначили начальником так называемого "департамента войны", который занимается делами о военных преступлениях.

Война и десятки тысяч зафиксированных военных преступлений россиян сделали его должность одной из центральных в вопросе создания будущего специального международного трибунала против российского военно-политического руководства. Сейчас руководителя "департамента войны" часто можно увидеть на официальных мероприятиях генерального прокурора Андрея Костина – Белоусов сидит справа от шефа.



Юрий Белоусов (слева) и Андрей Костин (в центре)

Офис генпрокурора фактически выставил своих звездных кандидатов на руководство НАБУ и потому, что ему подчиняется САП, по которому прокуроры хотят и могут влиять на ход всех антикоррупционных расследований. Поэтому свой прокурорский человек во главе НАБУ может рассматриваться как рычаг влияния.

Лидер гонки – Руслан Кравченко, руководитель Бучанской прокуратуры – вышел из военной прокуратуры во времена, когда ею руководил одиозный Анатолий Матиос, известный, в частности, своими критическими нападениями на Бюро. Два года назад Кравченко пытался стать прокурором САП, но проиграл конкурс. Сейчас он набирает наибольшее количество баллов на конкурсе на должность директора НАБУ. Однако говорить о его шансах дойти до конца еще слишком рано, поскольку его отрыв от ближайших конкурентов составляет небольшое количество конкурсных баллов. В частности, если у Кравченко, как №1, сейчас есть 244 балла, то №2 – 238, №3 – 225 баллов.

Остальные из 22 кандидатов сейчас работают в МВД, ГБР и Государственной инспекции архитектуры и градостроительства в областной администрации и адвокатуре – по одному из представителей.

Эти данные говорят о том, что кроме НАБУ и прокуратуры больше никто не "выставил" своих кандидатов. Все эти люди скорее решили испытать судьбу по собственной инициативе и не имеют за спинами влиятельных "покровителей". И это делает их независимыми.

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Более того, сейчас не просматривается ни одна из кандидатур, которую продвигал Офис Президента. Не секрет, что ОП фактически руководит Кабинетом Министров. В любой другой ситуации в СМИ уже давно попали бы данные о том, кого именно хочет видеть в кресле директора Бюро президентская канцелярия.

В этот раз мы такого не наблюдаем, и объяснение такого "феномена" может заключаться в том, что президент Владимир Зеленский, усилиями которого сейчас сформирована столь сверхмощная мировая антипутинская коалиция, в последнюю очередь хочет рисковать финансовой поддержкой мира, чтобы прямо или косвенно проталкивать нужного кандидата.

Однако такая отстраненность главы государства развязывает руки тому самому "закрытому клубу", в который, кроме НАБУ, входят САП и ВАКС. Антикоррупционная прокуратура и суд уже имеют своих руководителей. Теперь эта троица очень заинтересована в том, чтобы "третий" был "своим человеком".

Параллельная реальность

"Очень интересно наблюдать, как во время рассмотрения дела в Антикоррупционном суде антикоррупционным прокурорам подыгрывают судьи: прокурор совершает ошибки, а судья, как старый добрый друг и учитель, подсказывает, как поступать правильно", – рассказывает на условиях анонимности адвокат, клиенту которого НАБУ объявило подозрение в коррупционных действиях.

Эта сцена демонстрирует все те предостережения, которые звучали еще во время процесса создания НАБУ, САП и ВАКС.

В частности, некоторые критики считали, что в случае, когда создается специальный суд для дел, которыми занимается НАБУ, почему тогда не создать суд для рассмотрения дел, скажем, о неуплате налогов для фискальной службы или о терроризме для Службы безопасности? Возможно, ГБР и Бюро экономической безопасности тоже нуждаются в отдельных судах. Но не слишком ли это?

Административные и хозяйственные суды руководствуются Административным и Хозяйственным кодексами соответственно. Есть ли специальный процессуальный закон для рассмотрения дел в ВАКС? Нет, такого закона нет. А специальный суд – да.

Если довести все до полного абсурда, то создать отдельный суд и отдельную специализированную прокуратуру можно и под каждую отдельную статью Уголовно-процессуального кодекса.

Собственно, в случае НАБУ почти именно так и была создана параллельная правоохранительная, прокурорская и судебная система. А каждая система пытается отделиться от других и "решать вопросы" сама в себе, без лишних глаз и вмешательства извне.

Следствием формирования антикоррупционных органов в Украине именно по такому принципу и стало создание расследовательной, процессуальной и судебной системы, существующей параллельно с действующей.

В свое время известный адвокат Андрей Федур обратил внимание, что создание ВАКС прямо противоречит части 6 статьи 125 Конституции Украины, в которой недвусмысленно сказано следующее: "Создание чрезвычайных и особых судов не допускается".

Поэтому у нас еще впереди массовые обращения в ЕСПЧ о нарушении прав человека таким "судом",

– заявил адвокат.

В январе 2017 года вице-президент США Джо Байден посетил Киев и говорил о важности борьбы с коррупцией в Украине. В частности, он положительно оценил создание НАБУ и САП. Однако когда журналисты спросили его, что он думает о создании еще и Антикоррупционного суда, казалось, что Байден не совсем понял, почему его об этом спрашивают. Поэтому ответ был таким: "А разве существуют другие суды?".

Однако, как это часто бывает, политическая необходимость возобладала над законом. Новая антикоррупционная система в Украине создана, работает и признается международными партнерами и союзниками.

Однако на фоне избрания нового директора НАБУ может возникнуть серьезная проблема.

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Наблюдатели почти не сомневаются, что конкурсная комиссия сделает свое дело, и после завершения всех этапов конкурса представит правительству трех кандидатов. И вот здесь начнется самое интересное.

По закону о НАБУ, премьер-министр обязан из трех предложенных комиссией кандидатов представить на рассмотрение правительства одного. Правительство, в свою очередь, должно проголосовать "за" или "против" (простым большинством голосов).

Однако закон не дает ответа на вопрос, по каким критериям глава правительства должен выбрать одного из трех. Как и на основании чего нужно вычеркнуть двух из них?

В случае, если правительство не одобряет представление премьер-министра, закон предусматривает проведение членами Кабмина рейтингового голосования по каждому из трех кандидатов. Кто набрал больше голосов, тот и победил.

Однако и в этом случае закон не дает ответа на вопрос, по каким критериям каждый из голосующих членов правительства должен отдать предпочтение тому или иному претенденту. На основании чего?

Похоже, что каждый может действовать по своему усмотрению, даже по принципу "нравится/не нравится".

И именно отсутствие четких и объективных критериев создает колоссальный коррупционный риск. Это какая-то ирония судьбы: главного борца с коррупцией выбирают по потенциально коррупционной схеме.

Роль личности

Однако сейчас не то время, когда можно инициировать исправление подобной законодательной неопределенности. Антикоррупционная система сформирована, она действует – нередко успешно. Имеет достаточно высокое доверие в обществе и является предметом обсуждения с зарубежными партнерами и международными финансовыми институтами. Фактически, ее существование является ценой за поддержку Украины со стороны цивилизованного мира.

Значит ли это, что нужно смириться с таким положением вещей? Значит ли это, что мы зашли в тупик?

На самом деле не следует забывать о том, что любая система держится не только на правилах, но и на людях. Поэтому в случае, когда нет возможности и перспективы исправления правил, когда нет возможности провести институциональные изменения, когда система выглядит шаткой, ненадежной и несбалансированной, ее можно уравновесить людьми.

В частности, если и когда премьер-министр и правительство будут иметь выбор между действующим работником НАБУ, действующим прокурором и человеком не из "клуба", они могут сбалансировать эту систему человеком извне.

Сложно оценивать шансы попадания в "троицу" человека, который не зависит ни от одной из структур.

Однако нетрудно спрогнозировать, что в случае, если на выбор правительства будут поданы три кандидата, каждый из которых уже интегрирован в систему (будь то из НАБУ, или из прокуратуры), то из-за этого рано или поздно система даст сбой.

И тогда кто-нибудь захочет обжаловать легитимность действий и решений НАБУ, САП и ВАКС, и не исключено, что успешно. Это станет прецедентом, опереться на который захочет не один "клиент" НАБУ.

Выдержит ли такой удар такая система в будущем? И кто, собственно, может предоставить гарантии, что выдержит, когда мы имеем дело с миной замедленного действия?