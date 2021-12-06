Соответствующее решение "зеленые" приняли в понедельник, 6 декабря. Две другие партии сделали это на выходных 4 – 5 декабря.

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"Зеленые" присоединились к коалиции и теперь можно выбрать канцлера Германии

За коалиционное соглашение проголосовали более 86% делегатов съезда партии "Союз 90/Зеленые",

– говорится в сообщении.

Против проголосовали 12%, воздержались 2%. До этого известно, что "зеленые" меньше поддерживали коалицию после того, как известного партийного деятеля Антона Хофрейтера не включили в претенденты на министерские посты.

Однако именно это решение "зеленых" позволяет выбрать нового канцлера Германии. Кстати, главой МИД Германии станет Анналена Бербок, которая баллотировалась на должность канцлера Германии.

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