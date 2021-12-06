Соответствующее решение "зеленые" приняли в понедельник, 6 декабря. Две другие партии сделали это на выходных 4 – 5 декабря.
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"Зеленые" присоединились к коалиции и теперь можно выбрать канцлера Германии
За коалиционное соглашение проголосовали более 86% делегатов съезда партии "Союз 90/Зеленые",
– говорится в сообщении.
Против проголосовали 12%, воздержались 2%. До этого известно, что "зеленые" меньше поддерживали коалицию после того, как известного партийного деятеля Антона Хофрейтера не включили в претенденты на министерские посты.
Однако именно это решение "зеленых" позволяет выбрать нового канцлера Германии. Кстати, главой МИД Германии станет Анналена Бербок, которая баллотировалась на должность канцлера Германии.
Результаты выборов в Германии: основное
- Впервые за 16 лет канцлером Германии будет не Ангела Меркель. На выборах в сентябре 2021 года она не соревновалась за пост. Она сдала полномочия и ушла на пенсию.
- Победу на парламентских выборах одержала Социал-демократическая партия – 25,7%. За ней – Христианско-демократический союз (18,9%) и "зеленые" (14,8%).
- Однако социал-демократы заявили, что в коалицию не войдет Христианско-демократический союз Ангелы Меркель.
- В коалицию вошли социал-демократы, Свободная демократическая партия и "Зеленые".
- 24 ноября в коалиционном соглашении согласовали, что правительство страны возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.
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