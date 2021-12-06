Відповідне рішення "зелені" ухвалили у понеділок, 6 грудня. Дві інші партії зробили це на вихідних 4 – 5 грудня.
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"Зелені" доєднались до коаліції й тепер можна обрати канцлера Німеччини
За коаліційну угоду проголосували понад 86% делегатів з'їзду партії "Союз 90/Зелені",
– мовиться у повідомленні.
Проти проголосували 12%, утримались 2%. Попередньо відомо, що "зелені" менше підтримували коаліцію після того, як відомого партійного діяча Антона Хофрейтера не включили у претенденти на міністерські пости.
Однак саме це рішення "зелених" дозволяє обрати нового канцлера Німеччини. До речі, очільницею МЗС Німеччини стане Анналена Бербок, яка балотувалась на посаду канцлера Німеччини.
Результати виборів у Німеччині: основне
- Вперше за 16 років канцлером Німеччини буде не Ангела Меркель. На виборах у вересні 2021 року вона не змагалась за пост. Натомість склала повноваження та пішла на пенсію.
- Перемогу на парламентських виборах здобула Соціал-демократична партія – 25,7% голосів. За нею – Християнсько-демократичний союз (18,9%) та "зелені" (14,8%).
- Проте соціал-демократи заявили, що в коаліцію не ввійде Християнсько-демократичний союз Ангели Меркель.
- Натомість в коаліцію увійшли соціал-демократи, Вільна демократична партія та "Зелені".
- 24 листопада у коаліційній угоді погодили, що уряд країни очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц.
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