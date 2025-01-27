Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пост Радослава Сикорского в соцсети Х.

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Более 80% избирателей проголосовали за Лукашенко

Интересно, что среди пяти кандидатов на пост президента Беларуси Александр Лукашенко получил 87,6% голосов. Это не стало неожиданностью.

Хотя ранее Александр Лукашенко говорил, что не шел бы на выборы, но он вынужден это делать "из-за отсутствия альтернативы".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский вспомнил политзаключенных, когда опубликовал свою реакцию на "неожиданные" экзитполы на выборах в Беларуси.

Только 87,6% белорусов любят своего бацьку?! Остальные поместится в тюрьмах?

– написал польский министр.

Ни Европейский Союз, ни Украина не признают выборы в Беларуси легитимными. 26 января белорусы выбирали своего президента, но на избирательных участках не соблюдались правила: отсутствовали международные наблюдатели и даже не предусмотрели завесы в кабинках для голосования.

Самопровозглашенный президент Лукашенко снова стал основным претендентом, каждый из его четырех конкурентов набрал примерно по 2%. Против всех на нынешних выборах проголосовало 5,1% избирателей.