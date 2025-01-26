Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на издание Еўрарадыё. Марш против нечестного голосования за президента Беларуси назвали "Безвыборы–2025".
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Марш белорусов в Варшаве
Тысячи белорусов вышли на улицы Варшавы против фальсификации голосов за президента их родной страны. Однако сам Александр Лукашенко отрицал массовость мероприятия, а также добавил, что акцию якобы профинансировал президент США Дональд Трамп.
Опубликованные в сети кадры показывают, что людей на митинге было действительно много. Они развернули флаг, сделали чучело Лукашенко и скандировали "Живет Беларусь", "Верим, можем, победим" и "Свободу политзаключенным!". Видео с акции публикует Радио Свобода.
В Варшаве люди вышли на митинг против нечестных выборов в Беларуси: видео
На митинг пришла белорусская оппозиционерка Тихановская
К маршу по непризнанию выборов в Беларуси присоединились председатель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и руководитель НАУ Павел Латушко. Тихановская отметила, что выборы–2025 в Беларуси – это издевательство над народом.
То, что сегодня происходит в Беларуси, уже называют другими словами. Фарс, комедия, спецоперация. Я считаю, что одним из самых метких определений всего этого является буллинг. Издевательство над избирательной процедурой и самой идеей выборов. Издевательство над белорусским народом и международным сообществом. Мы уже четыре года назад сказали ему наше твердое нет. И сегодня, в ответ на его беспорядочную клоунаду, мы можем лишь повторить это,
– сказала оппозиционерка.
Светлана Тихановская также отметила, что важно проводить подобные митинги в других городах. Она предложила поддержать организации, которые оказывают помощь белорусам, и выразить поддержку политзаключенным.
Присутствующие на мероприятии вместе развернули 250-метровый бело-красно-белый флаг как знак поддержки свободной Беларуси.
В Варшаве белорусы протестовали против нечестных выборов / Фото Радио Свобода и Еўрарадыё
Мы намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А с вами мы разберемся,
– пригрозил самопровозглашенный президент Беларуси.
Выборы в Беларуси: что известно
- 26 января в Беларуси состоялись президентские выборы, где Александр Лукашенко стал основным претендентом. Выборы проходили не по правилам: отсутствуют международные наблюдатели, нет шторок на участках, а власти сообщили о "проблемах с интернетом". Украина и страны Европы не признали нынешние выборы легитимными.
- Лукашенко говорит, что не собирался идти на выборы, но считает, что его никто не может заменить.
- Вечером стали известны результаты первых экзитполов. Александр Лукашенко уже получил 87,6% голосов.