Про це 24 Канал пише з посиланням на видання Еўрарадыё. Марш проти нечесного голосування за президента Білорусі назвали "Безвибори–2025".
До теми Фіктивні та позбавлені легітимності: у Єврокомісії прокоментували "вибори" Лукашенка в Білорусі
Марш білорусів у Варшаві
Тисячі білорусів вийшли на вулиці Варшави проти фальсифікації голосів за президента їхньої рідної країни. Однак сам Олександр Лукашенко заперечив масовість заходу, а також додав, що акцію нібито профінансував президент США Дональд Трамп.
Опубліковані в мережі кадри показують, що людей на мітингу було дійсно багато. Вони розгорнути прапор, зробили опудало Лукашенка та скандували "Живе Білорусь", "Віримо, можемо, переможемо" і "Свободу політв'язням!". Відео з акції публікує Радіо Свобода.
У Варшаві люди вийшли на мітинг проти нечесних виборів у Білорусі: відео
На мітинг прийшла білоруська опозиціонерка Тихановська
До маршу щодо невизнання виборів у Білорусі доєдналися голова білоруської опозиції Світлана Тихановська та керівник НАУ Павло Латушко. Тихановська зазначила, що вибори–2025 у Білорусі – це знущання з народу.
Те, що сьогодні відбувається в Білорусі, вже називають іншими словами. Фарс, комедія, спецоперація. Я вважаю, що одним із найвлучніших визначень усього цього є булінг. Знущання з виборчої процедури та самої ідеї виборів. Знущання з білоруського народу і міжнародної спільноти. Ми вже чотири роки тому сказали йому наше тверде ні. І сьогодні, у відповідь на його безладну клоунаду, ми можемо лише повторити це,
– сказала опозиціонерка.
Світлана Тихановська також наголосила, що важливо проводити подібні мітинги в інших містах. Вона запропонувала підтримати організації, які надають допомогу білорусам, та висловити підтримку політв’язням.
Присутні на заході разом розгорнули 250-метровий біло-червоно-білий прапор як знак підтримки вільної Білорусі.
У Варшаві білоруси протестували проти нечесних виборів / Фото Радіо Свобода і Еўрарадыё
Ми натякнули, що їхні родичі, батьки, рідні, близькі живуть тут. Ви просто підставите своїх людей. А з вами ми розберемося,
– пригрозив самопроголошений президент Білорусі.
Вибори в Білорусі: що відомо
- 26 січня в Білорусі відбулися президентські вибори, де Олександр Лукашенко став основним претендентом. Вибори проходили не за правилами: відсутні міжнародні спостерігачі, немає шторок на дільницях, а влада повідомила про "проблеми з інтернетом". Україна та країни Європи не визнали нинішні вибори легітимними.
- Лукашенко говорить, що не збирався йти на вибори, але вважає, що його ніхто не може замінити.
- Увечері стало відомі результати перших екзитполів. Олександр Лукашенко вже отримав 87,6% голосів.