На виборчих дільницях були відсутні міжнародні спостерігачі і навіть шторки у кабінках для голосування, передає 24 Канал.

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Лукашенко – "несподіваний" лідер

Вибори у Білорусі стартували о 08:00, "голоси" приймали до 20:00. За півгодини після закриття дільниць з'явилися попередні результати екзитполів.

За підсумками опитування,

за Олега Гайдукевича проголосувало – 1,8% опитаних;

за Ганну Канопацьку – 1,6%;

за Олександра Лукашенка – 87,6%.

Сергій Сиранков набрав 2,7% голосів опитаних виборців,

Олександр Хижняк - 1,2%,

проти всіх – 5,1%.

Білоруське провладне ЗМІ розповідає, що явка на виборах президента склала аж 81 відсоток станом на 18:00.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко балотувався на посаду президента 6 разів: у 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 роках. Майже щоразу, за даними ЦВК, він набирав понад 80% голосів. "Незамінний" лідер Білорусі поскаржився, що у 2025 році вже не планував брати участь у виборах, але змушений був це зробити через відсутність "гідної" собі заміни.

Під час спілкування з журналістами у Мінську Лукашенко також висловився щодо завершення війни в Україні. Він заявив, що США мають врахувати інтереси Росії, адже її неможливо примусити закінчити бойові дії.

Крім того, політик сказав, що нібито підтримує контакт з Україною. Білорусь, за його словами, сприяє обмінам військовополонених між сторонами конфлікту.

Також Лукашенко анонсував прибуття до країни "Орєшніка". Той мають доставити "з дня на день". Диктатор допустив розміщення установки ближче до Смоленська.

До слова, Україна вже заявила, що не визнаватиме Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що так звані "президентські вибори" у Білорусі є фіктивними.

Зазначимо, що сам Лукашенко ходив на голосування зі своїм песиком Умкою. Той висловив ставлення до так званих виборів, "помітивши" стіну Білоруського державного університету фізичної культури, де розташоване приміщення для голосування. Цей момент потрапив в ефір і розвеселив користувачів мережі.