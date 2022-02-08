Издание Reuters возмутило МИД Украины повторением нормативов России
Источник:твитер Oleg Nikolenko
МИД Украины возмутила публикация издания Reuters. Информационное агентство в новости о Донбассе использовало формулировку "лидер сепаратистов".
Олег Николенко напомнил, что на Донбассе – не "сепаратисты", а российские оккупанты. Спикер МИД Украины отметил: Когда речь идет о безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль.
Заметьте У Варшавы нет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, – МИД Польши
Тем временем в твиттере Reuters опубликовали заявление "лидера сепаратистов", который заявил, что полномасштабная война на востоке Украины вроде бы может разразиться в любой момент.
В Донецкой области не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским ставленникам создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления,
– подчеркнул Николенко.
Публикация Reuters / Скриншот 24 канала
Оккупанты распространили фейк о "наемниках из Польши"
- Тем временем оккупанты на Донбассе придумали новый фейк.
- На этот раз боевики голосят о "наемниках из Польши".
- Новость подхватили российские пропагандистские СМИ.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины уже опровергли фейк. Там напомнили, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы.
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