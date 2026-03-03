Может пробить 4 железобетонных этажа, – летчик-инструктор о новой дозвуковой ракете России

Россия уже использовала против Украины новую крылатую ракету "Изделие-30". Ее можно назвать аналогом ракет Х-101, но с неприятным нюансом.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что приблизительная дальность этой ракеты – 1500 километров. При этом у нее большая боевая часть, чем у ракеты Х-101 – 800 против 400 килограммов.

Чем опасна эта ракета?

По словам Свитана, фактически это аналог крылатой ракеты Х-101, которую Силы обороны Украины успешно сбивают. Размах крыльев на "Изделии-30" составляет около 3 метров, поэтому ракету будет хорошо видно на локаторах.

В последнее время украинская ПВО существенно усилилась с помощью западных самолетов. Международные партнеры продолжают поставлять ракеты "воздух – воздух", которые помогают уничтожать вражеские ракеты и беспилотники. Они и будут сбивать "Изделие-30". Также не стоит забывать о зенитных ракетных комплексах IRIS-T и NASAMS, которые также справятся с этой угрозой.

Единственная проблема с этой ракетой – увеличенная боевая часть. При таком весе она может быть тандемной. Это позволит пробивать где-то 4 этажа железобетонных перекрытий. Тут есть проблема,

– отметил Свитан.

ГУР обнародовало характеристики новой ракеты