Масштабную интерактивную карту, которая содержит всю информацию о военной машине оккупантов создала сообщество Lex Talionis вместе с каналом OsintVarta.

Смотрите также Взрывчатка, дроны и шпионы: как Кремль покупает объекты в Европе, – The Telegraph

Что известно о карте с предприятиями российского ОПК?

Аналитики собрали и упорядочили информацию о предприятиях, которые питают военную машину Кремля. В рамках многоэтапной работы специалистам удалось установить более 6 000 объектов ВПК России и нанести их на специальную интерактивную онлайн-карту.

На странице каждого предприятия доступно описание деятельности и имеющиеся разработки. Также на платформе предусмотрена система категорий, которая позволяет фильтровать объекты по типам.

Отдельно аналитики вытащили и обнародовали данные о сотрудниках предприятий, которые производят оружие для армии страны-агрессора. В списках содержатся паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса инженеров, конструкторов и руководителей заводов. Поэтому отныне работники таких гигантов, как "АО "Концерн Калашников"" или "ПАО "ОДК-Сатурн"", потеряли анонимность.

Как выглядит интерактивная карта: смотрите видео

Война переходит на территорию врага: что известно?