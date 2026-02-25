Масштабну інтерактивну карту, яка містить усю інформацію про воєнну машину окупантів створила спільнота Lex Talionis разом із каналом OsintVarta.

Дивіться також Вибухівка, дрони та шпигуни: як Кремль купує об'єкти в Європі, – The Telegraph

Що відомо про карту із підприємствами російського ОПК?

Аналітики зібрали та впорядкували інформацію про підприємства, які живлять воєнну машину Кремля. У межах багатоетапної роботи фахівцям вдалось встановити понад 6 000 об'єктів ВПК Росії й нанести їх на спеціальну інтерактивну онлайн-карту.

На сторінці кожного підприємства доступний опис діяльності та наявні розробки. Також на платформі передбачена система категорій, яка дозволяє фільтрувати об'єкти за типами.

Окремо аналітики витягнули й оприлюднили дані щодо співробітників підприємств, які виробляють зброю для армії країни-агресорки. У списках містяться паспортні дані, номери телефонів, електронні адреси інженерів, конструкторів та керівників заводів. Тож віднині працівники таких гігантів, як "АО "Концерн Калашников"" чи "ПАО "ОДК-Сатурн"", втратили анонімність.

Який вигляд має інтерактивна карта: дивіться відео

Війна переходить на територію ворога: що відомо?