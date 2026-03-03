Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що приблизна дальність цієї ракети – 1500 кілометрів. При цьому у неї більша бойова частина, ніж у ракети Х-101 – 800 проти 400 кілограмів.
Чим небезпечна ця ракета?
За словами Світана, фактично це аналог крилатої ракети Х-101, яку Сили оборони України успішно збивають. Розмах крил на "Іздєлії-30" становить близько 3 метрів, тому ракету буде добре видно на локаторах.
Останнім часом українська ППО суттєво посилилася за допомогою західних літаків. Міжнародні партнери продовжують постачати ракети "повітря – повітря", які допомагають знищувати ворожі ракети та безпілотники. Вони й збиватимуть "Іздєліє-30". Також не варто забувати про зенітні ракетні комплекси IRIS-T та NASAMS, які також справляться з цією загрозою.
Єдина проблема з цією ракетою – збільшена бойова частина. При такій вазі вона може бути тандемною. Це дозволить пробивати десь 4 поверхи залізобетонних перекриттів. Тут є проблема,
– зазначив Світан.
ГУР оприлюднило характеристики нової ракети
- Головне управління розвідки Міноборони України вже оприлюднило інтерактивну 3D-модель нової російської ракети "Іздєліє-30". Також вони надали дані про 20 підприємств, які залучені до виробництва цієї зброї.
- Перші випадки застосування цих ракет фіксували ще наприкінці 2025 року. Там використали деякі технічні рішення, які застосовують в інших російських ракетах. Зокрема Х-101, Х-55 та Х-555.
- Також нещодавно українські аналітики опублікували дані про понад 6000 підприємств російського ВПК та понад 1,2 мільйона працівників, які пов'язані з виробництвом зброї.