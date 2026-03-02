Уже применяли против Украины: ГУР показало характеристики новой вражеской ракеты "Изделие-30"

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель, основные составляющие и компоненты новой крылатой ракеты противника "Изделие-30", а также данные о 20 предприятиях, задействованных в кооперации по производству.

Соответствующую информацию ГУР опубликовало в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions.

Что известно о новом оружии врага?

Как рассказали в разведке, ракета имеет размах крыльев около 3 метров, боевую часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров. Первые случаи применения новой ракеты против Украины были зафиксированы еще в конце прошлого года.

По маркировке и конструктивным характеристикам изделие идентифицировали как разработку ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Известно также, что часть технических решений была унифицирована с другими изделиями этого конструкторского бюро и корпорации. В частности, пироклапан пневматической системы аналогичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство имеет сходство с системами АКУ-5М, которые применяются для ракет Х-101, Х-55 и Х-555.

Спутниковая навигационная система, вероятно впервые среди крылатых ракет противника, сочетает компоненты двух разных российских производителей: помехозащищенный приемник спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" производства "ВНИИР-Прогресс" и приемно-вычислительный блок компании "КБ Навис", созданный на базе приемника NAVIS NR9.

Для их интеграции, отметили в ГУР, используется блок сопряжения производства АНПП "ТЕМП-АВИА", известного изготовлением полетных контроллеров для управляемых авиабомб.

Важно! Все три составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранных производителей – США, Швейцарии, КНР и Нидерландов.

Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства компании "ПКК Миландр".

