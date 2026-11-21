Трехсторонние встречи лидеров США, Китая и России в Пекине продемонстрировали разительный контраст в отношении к гостям. Путина посадили в стороне и лишили почестей, превратив саммит в издевательство над ним.

Об этом "24 Каналу" рассказал политолог Олег Саакян, анализируя неравенство статусов гостей в Пекине. Он обратил внимание на то, как язык китайского дипломатического протокола наглядно продемонстрировал истинное место российского диктатора по отношению к лидерам США и КНР.

Протокольное унижение главы Кремля

По словам Саакяна, Владимира Путина лишили почестей, которые получил президент США, и усадили в стороне. Если Дональда Трампа лично встречал Си Цзиньпин, организовав роскошный обед и прогулку по саду, то к трапу главы Кремля отправили лишь второстепенного чиновника. Сам диктатор был вынужден передвигаться под специальным навесом из-за опасений за свою безопасность.

Именно из-за ядерного фактора и того, что Россия действительно может многое испортить, его принимают и с ним встречаются. Но ясно, что это делается по принципу "в семье не без урода", и всеми возможными способами демонстрируется, что он не свой. И по форме, да, это встреча троих, а по сути – это издевательство над Путиным,

– подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на другие красноречивые детали официальных церемоний. В частности, во время торжественного приема все надписи были продублированы на китайском и английском языках, тогда как русский язык демонстративно проигнорировали.

Китай всячески продемонстрировал, что Россия вообще и близко не стоит на одном уровне с Китаем, а Путин – не на одном уровне с Си Цзиньпином. А вот Трамп – да, Трамп на одном уровне, и признание от него для Си и Китая имеет большое значение. Соединенные Штаты в лице Трампа важны для Китая,

– отметил Саакян.

Политолог резюмировал, что такие трехсторонние переговоры не принесут значительных геополитических результатов, назвав их формальной "оплатой за фотографию втроем", где главе Кремля досталась исключительно роль статиста.

Ранее эксперты также обращали внимание на то, что китайский лидер откровенно " поставил Путина на место " еще у трапа самолета, нарушив протокол ради Трампа. Также во время саммита российского диктатора " оттолкнули в сторону " перед совместной фотосессией.

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