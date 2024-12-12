В Киеве мужчина бил и душил собаку во время прогулки: полиция задержала обидчика
Правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором мужчина во время прогулки бьет собаку. Столичные полицейские задержали мужчину за жестокое обращение с животным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Киеве.
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Полиция Киева задержала мужчину, который бил собаку
Столичные полицейские задержали мужчину за избиение собаки. Пострадавшее животное правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.
Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором мужчина во время прогулки бьет собаку. Данная информация была сразу зарегистрирована, по факту жесткого обращения с животным следователями полиции начато уголовное производство – часть 1 статья 299 Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении.
Указывается, что сейчас с 40-летним киевлянином, ранее судимым за наркопреступления, продолжаются следственные действия.
Собака имеет физические повреждения, следы удушения, гематомы, возможно есть перелом ребер и черепно-мозговая травма. Но все это мы узнаем после полного обследования,
– указали в зоозащитной организации "Плюшка", которая занимается пострадавшим животным.
Зоозащитники отметили, что собака по имени Дрейк нуждается в коррекции поведения, потому что из-за глухоты его воспитывали неадекватными методами – в частности били и душили.