Изготавливал бомбы в квартире соседей: в Харькове на 15 лет приговорили лаборанта вуза

В Харькове вынесли приговор научному сотруднику, который готовил серию кровавых провокаций возле административных зданий в самом центре города. Предатель организовал целую подпольную лабораторию по изготовлению бомб, однако контрразведка вовремя сорвала вражеский замысел.

Как сообщает Служба безопасности Украины, суд приговорил российского агента к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Преступника задержали "на горячем" еще в июне 2025 года во время обустройства очередного тайника со взрывчаткой. Выяснилось, что осужденный является лаборантом одного из местных университетов, который попал в поле зрения российских спецслужб из-за антиукраинских комментариев в Telegram.

Завербованный предатель получил задание изготовить три самодельных взрывных устройства с дистанционным управлением. Для большей разрушительной силы он снабжал бомбы металлическими гайками и гвоздями, а для дистанционной активации подключал мобильные телефоны. Для конспирации мужчина изготавливал взрывчатку в квартире своих соседей, которые уехали из города и оставили ему ключи для присмотра за жильем. Готовые устройства он маскировал под спортивный инвентарь и прятал в тайниках возле административных зданий в центре Харькова, после чего передавал координаты куратору из ФСБ.

Правоохранители своевременно раскрыли замысел и задержали злоумышленника во время закладки третьего тайника во дворе жилого массива. Суд признал его виновным в государственной измене, незаконном изготовлении взрывных устройств и пособничестве в подготовке к террористическому акту.

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские спецслужбы неоднократно пытались устроить провокации в регионе. Напомним, ранее СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили ловушку для военных под видом благотворительной вечеринки.