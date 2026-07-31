Як повідомляє Служба безпеки України, суд призначив російському агенту 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Злочинця затримали "на гарячому" ще у червні 2025 року під час облаштування чергової схованки з вибухівкою. З'ясувалося, що засудженим є лаборант одного з місцевих університетів, який потрапив до уваги російських спецслужб через антиукраїнські коментарі в Telegram.

Завербований зрадник отримав завдання виготовити три саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. Для більшого ураження він споряджав бомби металевими гайками і цвяхами, а для віддаленої активації під'єднував мобільні телефони. Для конспірації чоловік робив вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали з міста та залишили йому ключі для догляду за помешканням. Готові пристрої він маскував під спортивний інвентар і ховав у схронах біля адмінбудівель у центрі Харкова, після чого передавав координати куратору від ФСБ.

Правоохоронці вчасно викрили задум і затримали зловмисника під час закладання третього схрону у дворі житлового масиву. Суд визнав його винним у державній зраді, незаконному виготовленні вибухових пристроїв та пособництві у готуванні до терористичного акту.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, російські спецслужби неодноразово намагалися влаштувати провокації в регіоні. Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів ФСБ, які готували пастку для військових під виглядом благодійної вечірки.