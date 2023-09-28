Производство "Шахедов" в России: чем они отличаются от сделанных в Иране

Оказалось, что "Шахеды" российского и иранского производства отличаются. В ВСУ назвали эти отличия.

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык назвал отличия между "Шахедами" российского и иранского производства.

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Какие отличия между иранским и российским вариантом "Шахеда"

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники проанализировали, из каких деталей россияне производят "Шахеды" в своей стране. Производство в России локализовано и дроны окупантов несколько отличаются от производимых в Иране.

Среди изменений в конструкции дрона аналитики Центра фиксируют:

принципиально отличную боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шаров;

замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);

модификацию корпуса (взамен цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);

использование нового сервопривода KST X30-12-165;

внедрение блока “Комета” русского производства в системе навигации.

Рудик отметил, что дроны принципиально не отличаются от более ранних образцов, а выявления отличия носят "косметический" характер и, скорее всего, обусловлены стремлением удешевить производство.

Мы не исключаем факт того, что российская федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного баражирующего боеприпаса и сделать его массовым.

– заявил Рудык.

В каких странах россияне берут детали для дронов-камикадзе

Андрей Рудык сообщил, что среди основных стран происхождения компонентов российского варианта дрона-камикадзе: Китай, Швейцария и США.

Компоненты имеют дату производства между 2020 и 2023 годами. Расследователи из Conflict Armament Research пришли к выводу, что 12 компонентов было изготовлено после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Все российские компоненты, которые использовались в БпЛА, были изготовлены с января по март 2023 года.

Известно, что производство российского варианта "Шахеда" происходит в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В течение 2 – 3 лет Россия хочет заместить значительную часть компонентов, научить людей и организовать технологический процесс. Общая стоимость проекта оценивается в 115 – 130 миллиардов рублей (1,28 – 1,45 миллиардов долларов).