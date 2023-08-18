В Изюме провели повторный разбор завалов уничтоженного россиянами дома: шокирующее число погибших

В Изюме провели разбор завалов дома по улице Памяти (бывшая Первомайская), часть которого оккупанты уничтожили авиабомбой 9 марта 2022 года. Судьба 5 человек так и остается неизвестной.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, эксперты изъяли остатки авиабомбы. Повторный поиск проводили, чтобы найти остатки еще 5 человек. Но их найти не удалось.

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Официально известно, что при ударе в укрытиях этого дома погибли 47 человек. Но местные жители считают, что их может быть еще больше.

Местные думают, что под завалами могут быть останки более 5 человек. Хочется верить, что эти люди просто уехали. Во время повторного разбора завалов не нашли останков. Но изъяли обломки, которые помогут следствию привлечь Россию и конкретных российских военных к ответственности.

– заметила Черненко.

В более-менее крупных городах региона уже нет неразобранных зданий, которые были уничтожены российскими оккупантами. Такие объекты могут быть в населенных пунктах Харьковщины, расположенных довольно близко к зоне боевых действий. Из-за постоянных обстрелов там сложно безопасно провести разбор завалов.

Смотрите репортаж из Изюма от Анны Черненко на ютубе 24 Канала

Как сейчас живет Изюм

В деоккупированном Изюме сейчас сравнительно много людей. Может быть, они приехали сюда на теплый сезон. Хотя местные власти сообщали, что в случае отсутствия значительных ударов по инфраструктуре здесь можно будет пережить зиму с теплом.

В городе есть связь. А школы и лицеи уже работают в онлайн-режиме и набирают детей на новый учебный год. Также там обустроили в укрытии развлекательное пространство для детей.

Ситуация в Харьковской области: коротко