Город Изюм в Харьковской области и Изюмский район пострадали из-за вражеской атаки ночью 2 августа. Там есть обесточивание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Изюмскую МВА.

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Какие последствия вражеской атаки в Изюме и районе?

В Изюмской МВА рассказали, что ночью 2 августа в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии. Город Изюм тоже обесточен.

По состоянию на сейчас энергетики выполняют работы по восстановлению питания в громаде, частично есть результаты, водоснабжения и водоотведения в городе уже работает от основного электроснабжения,

– говорится в сообщении.

Когда в Изюмском районе окончательно восстановят свет для граждан в МВА не указали.

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К слову, из-за вражеской атаки частично без электроэнергии 1 августа остались жители Сум. В "Сумыоблэнерго" подтвердили, что перебои с распределением электроэнергии в городе связаны с ударом армии России по критической инфраструктуре.