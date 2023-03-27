Оккупант жестоко застрелил украинку в Изюме: ревновал к другим военным

Украинские правоохранители разоблачили российского военного, который убил мирную женщину во время оккупации города Изюм Харьковской области. Террорист выстрелил несчастной прямо в грудь.

Убийцей оказался заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащий 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС России. Ему уже заочно сообщили о подозрении.

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Оккупант из-за ревности убил украинку в Изюме

В мае 2022 года во время временной оккупации Изюма российские военные приставали к 36-летней женщине. Захватчики видели, что женщина никак не реагирует на их "комплименты", поэтому решили придумать истории о том, что заберут ее в Россию ради "лучшей жизни".

Однако позже оказалось, что женщина вступила в близкие отношения с одним из военнослужащих вражеской армии. 2 июня она подошла к штабу оккупантов – именно там был WI-FI. Украинка хотела позвонить по телефону своему брату из Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел 39-летний террорист, который ревновал женщину к другим, одновременно имея жену в России. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выстрелил ей прямо в грудь. От полученного ранения пострадавшая умерла в больнице.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Оккупант, который убил украинку в Изюме / фото прокуратуры

В Харьковской области оккупант больше недели насиловал женщину

В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю украинку, которая ухаживала за старенькой немощной матерью. Женщина неоднократно переживала сексуальное насилие со стороны изверга.

Позже оккупант признался женщине, которую насиловал больше недели, "в любви", и предложил "вывезти ее подальше от войны". Украинка отказалась уезжать с оккупантом. После этого захватчик застрелил у нее на глазах ее немощную мать.

Жертве ужасного преступления удалось спастись. Сейчас украинка проходит реабилитацию.