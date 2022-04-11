Изюмское направление остается самой критической точкой, но оккупанты там несут потери

В Харьковской области критической точкой остается Изюмское направление. Враг понес значительные потери, однако бои все еще продолжаются.

Оккупанты потеряли танки и авиацию

Оперативную информацию из области сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что на Изюмском направлении продолжаются активные боевые действия.

Это важно Оккупанты хотят в ближайшие дни возобновить наступление на Харьковщине, – Генштаб ВСУ

По словам Синегубова, там враг потерял много авиации и танки. Также российский агрессор понес значительные потери в личном составе.

По области у нас критической точкой остается Изюмское направление. Там ведутся активные боевые действия. Враг там терпит значительные потери среди авиации, танков и живой силы,

– сказал глава Харьковской ОВА.

Последняя информация об Изюмском направлении: коротко

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