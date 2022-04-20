На Изюмском направлении россияне приняли попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное
20 апреля 2022 , 07:19Читати новину українською
Оккупанты продолжают наращивать темпы агрессии в разных частях Украины. Российские войска попытались атаковать в частности Изюмское направление.
Они сконцентрировались на населенных пунктах Сулиговка и Дибровное. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины за 20 апреля.
Обратите внимание Ключевая задача оккупантов – выход через Изюм на Донбасс, – МВД
Оккупанты используют "Орлан-10"
Враг разведывает направления наступления воздухом, применяя беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".
"На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное", – говорится в сообщении.
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