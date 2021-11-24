Излучение 5G против Годзиллы: антиваксеры на митинге в Киеве несли чушь – эпичное видео
Источник:телеграм "Регіоналіті"
В Киеве состоялся очередной марш антивакцинаторов. Одна из его участниц заявила, что якобы вакцина состоит из "самой большой частицы "Гадзила", которую "7 лет в коллайдере разрабатывали".
Участница митинга поделилась и другими фейковыми данными о вакцинации от COVID-19. Причем она была без маски.
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Антивакцинаторша "сыпала" фейками о вакцинации на марше в Киеве
Женщина анонсировала, что якобы должна рассказать "сенсационную информацию".
7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу "Гадзила": "гад" это гады, "ил" это по-английски болезнь. И вот эта Гадзила предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами или 5G можно было уничтожить глобалистам человека, который им не нравится,
– заявила "активистка".
Она также объяснила изданию "Апостроф", что якобы:
- "по документам тех, кто принимает вакцину, они ( компании-производители вакцины – 24 канал) называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами";
- эти люди принадлежат той компании, чья эта вакцина;
- они лишаются всех прав государства и являются генномодифицированными людьми".
Антиваксерша заявила, что якобы людей смогут уничтожать с помощью вакцины: смотрите видео
"В Казани уже начался эксперимент над человечеством. Заехало 13 – 15 ноября около 50 машин радиолокационных. Они оцифровали 50 тысяч вакцинированных. Одним повышали температуру, вторым – давление. И будут смотреть, как они побегут в больницу".
Она также заявила, что вакцину ставят с определенной целью. Отдельно:
- первую дозу – "для снижения иммунитета";
- вторую – "чтобы внедрить технологию такую, как криптовалютная технология, люциферазу, чтобы светиться светом".
Анцивакцинаторша поделилась фейками о вакцине и коронавирусе: смотрите видео
Кстати, все вышеприведенные данные являются фейковой и неподтвержденной наукой информацией.Справка. Годзилла – это фантастический персонаж, вымышленное чудовище из серии японских фильмов, который появился впервые еще в 1954 году. Обычно – это гигантский динозавр-мутант.
Марш антивакцинаторов в центре Киева: коротко
- 24 ноября в Киеве состоялся марш противников вакцинации.
- На нем были люди, которые держали плакаты с напечатанными QR-кодами. На них была спрятана ссылка на сайт партии "Единой России" президента страны-агрессора Владимира Путина.
- Одна из участниц заявила якобы QR-код взяли из интернета и добавила, что оно – перечеркнутое. Так участники якобы хотели выразить свое несогласие, в том числе – с антиукраинской политикой "Единой России".
- Они также держали транспаранты с надписями "Я – живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам "нет", "Стоп QR-код".