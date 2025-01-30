Оккупанты БпЛА атаковали Измаильский район Одесской области, есть разрушения

Враг ночью 30 января в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате этого пострадала гражданская инфраструктура Измаильского района.

Таким образом ночная такая, не жаль, не прошла без последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

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Какие последствия атаки

Враг ночью в очередной раз атаковал Одесскую область ударными БпЛА. Продолжалась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, в результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также известно о разрушениях, зафиксированы в районной больнице.

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Отмечается, что в медицинском учреждении выбиты окна и повреждены фасад с потолком. Сейчас над ликвидацией вражеского удара на месте работают все соответствующие службы.

К слову, накануне россияне также атаковали Измаильский район. Тогда тоже главной целью врага была припортовая инфраструктура в этом районе. К счастью, по данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.