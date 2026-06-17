Из-за провалов в организации ТЦК падает моральный дух мобилизованных, – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным. Он подчеркнул, что из-за организационных проблем в ТЦК существенно ухудшается моральное состояние военнослужащих.

Об этом сообщили в ТСН.

Смотрите также: Отсрочка от мобилизации через ЦНАП: юристы напомнили о важном правиле подачи заявления

Что Федоров рассказал о подходе к мобилизованным?

Федоров сообщил, что недавно посещал пункты сбора мобилизованных и наблюдал за организационными недостатками в работе военнослужащих ТЦК.

Он подчеркнул, что в результате таких проблем моральное состояние военных значительно ухудшается, и государство должно изменить подход к работе приемных пунктов.

То есть когда человек попадает в такое помещение и в таком состоянии, у него возникает первый вопрос: а что будет дальше? А дальше будет ещё хуже, если его так встречают,

– заявил Федоров.

Также министр обороны добавил, что ежемесячно десятки тысяч людей мобилизуются в ряды ВСУ и 95% военных проходят процедуру в обычном режиме, а не так, как это показывают в некоторых телеграм-каналах.

Последние новости о ходе мобилизации в Украине

Подать рапорт на заключение нового контракта с ВСУ или ДССТ отныне можно через приложение "Армия+". Новый сервис позволяет оформить заявку онлайн без лишних процедур.

Для подачи рапорта необходимо в приложении "Армия+" перейти в раздел "Сервисы" и выбрать услугу "Контракты". На последнем этапе необходимо подтвердить условия контракта и оставить контактный номер телефона.

После запуска механизма добровольного возвращения военнослужащих из СЗЧ, который будет действовать в течение 100 дней, уже подано 80 рапортов. На данный момент командование уже одобрило как минимум 22 из них.

После подачи заявки и её согласования военной частью у человека есть 72 часа, чтобы прибыть к месту службы. Для сопровождения участников программы работает отдельный колл-центр, который оказывает помощь на всех этапах возвращения.